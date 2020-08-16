Умер экс-футболист юношеской сборной Казахстана Айсултан Назарбаев

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На 30-м году жизни скончался бывший полузащитник юношеской сборной Казахстана по футболу Айсултан Назарбаев, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.
На юношеском уровне Назарбаев играл в австрийской "Адмире Ваккер" и английском "Портсмуте". Также он недолгое время был в академиях английских "Челси" и "Тоттенхэма".
В 2006 году Назарбаев провел два матча за столичный "Рахат", а в 2007-м был в составе алматинского "Железнодорожника" - оба клуба выступали в первой лиге. Тогда же он играл за юношескую сборную Казахстана (до 17 лет).
В 2011-м Назарбаев выступал за дубль "Локомотива" (сейчас "Астана"), а 21 октября 2012 года провел свой единственный матч в КПЛ - вышел в стартовом составе каскеленского "Сункара" с "Актобе" (0:1) и был заменен на 65-й минуте.
С февраля по октябрь 2017 года Назарбаев работал вице-президентом Казахстанской федерации футбола. До этого он заявлял об амбициях возглавить КФФ.
26 августа Назарбаеву должно было исполниться 30 лет.
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