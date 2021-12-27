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28 декабря завершается прием заявок на конкурс "Мисс Спорт-2021". Тут можно выиграть iPhone 13 Pro Max

28 декабря завершается прием заявок на конкурс "Мисс Спорт-2021". Тут можно выиграть iPhone 13 Pro Max
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До конца приема заявок на конкурс "Мисс Спорт-2021" от Vesti.kz и букмекерской компании 1хBet, где победительница получит новый iPhone 13 Pro Max, осталось меньше двух дней

Что нужно для участия?

1. Скинуть 3 свои спортивные фотографии в редакцию Vesti.kz на e-mail vestisporta.kz@gmail.com.

2. К письму ответить на следующие вопросы:

  • ФИО, возраст, место проживания.
  • Каким спортом занимаешься, занималась или планируешь заниматься.
  • За каким спортом или спортсменом следишь.
  • Что для тебя спорт.

Важно! Отправляя фото, отвечая на вопросы и предоставляя свои персональные данные, вы соглашаетесь со всеми правилами проведения конкурса, даете безотзывное согласие на публикацию на сайте предоставленных фотографий, персональных данных и ответов на вопросы. Вы несете персональную ответственность за достоверность предоставленных персональных данных. 

Как будет проходить конкурс?

  1. С 16:00 часов 23 декабря до 23:59 часов 28 декабря 2021 года будет происходить прием заявок на участие в конкурсе. За новый iPhone 13 Pro Max смогут бороться только те девушки, которые выполнят все условия конкурса.

  2. 29 декабря в 10:00 по времени Нур-Султана на сайте Vesti.kz и в Instagram 1xBet будет запущено голосование, которое продлится до 20:00 30 декабря 2021 года по времени Нур-Султана.

  3. Победительница будет объявлена по итогам подсчета голосов на сайте Vesti.kz и в Instagram 1xBet после всех перепроверок на накрутки голосования. Победительница, которая не нарушит правила и получит наибольшее количество голосов, получит от 1хBet новый iPhone 13 Pro Max. Если несколько участниц получат одинаковое количество голосов по итогам голосования, то победительница среди них будет выбрана случайным образом с помощью сервиса random.org. Время и место вручения приза будут согласованы с победительницей.

Важно!

  • Приз предоставляется букмекерской компанией 1хBet: все вопросы по соответствию, качеству, комплектности, работоспособности и прочим характеристикам приза должны быть адресованы в букмекерскую компанию 1хBet.
  • Приз не подлежит возврату, обмену. Приз не выдается в денежном эквиваленте.
  • Информирование победителя конкурса осуществляется на страницах сайта Vesti.kz.

Правила участия в конкурсе:

  • В конкурсе могут участвовать девушки, достигшие 16 лет.
  • Запрещается предоставлять чужие фотографии.
  • Запрещается накрутка голосов в голосовании.
  • Фотографии должны быть в форматах jpg, jpeg, png и никакого фотошопа.
  • Все участницы конкурса, принимая в нем участие, соглашаются с правилами конкурса, обязуются придерживаться и выполнять их. В случае если участница нарушит правила конкурса или совершит акт мошенничества и/или обмана (подлог чужих фото) для получения приза, она теряет право на его получение.
  • Результаты проведения конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру.
  • Организатор вправе изменять и дополнять правила конкурса без предварительного согласия и уведомления участников.
  • Организатор не несет ответственности за переносы сроков проведения конкурса и другие изменения, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его компетенции.
  • Не признаются участниками конкурса и не имеют права принимать в нем участия работники организатора и любых других организаций, принимающих участие в подготовке, организации и проведении конкурса, и их близкие родственники (муж/жена, дети, братья/сестры, родители, бабушка/дедушка).

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