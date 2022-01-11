Назначен новый министр культуры и спорта РК

Даурен Абаев назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан, сообщается на сайте Акорды.

Ранее этот пост занимала Актоты Раимкулова.

C 4 мая 2020 года Абаев работал первым заместителем руководителя Администрации Президента РК. Был министром информации и общественного развития РК (2019-2020), пресс-секретарем Президента РК (2011-2016), государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2009-2011), а также занимал другие должности.

С полным списком правительства Республики Казахстан можно ознакомиться здесь.