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Назначен новый министр культуры и спорта РК

Назначен новый министр культуры и спорта РК
©khabar.kz
Новости спорта Около спорта Управление спортом

Даурен Абаев назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан, сообщается на сайте Акорды.

Ранее этот пост занимала Актоты Раимкулова.

C 4 мая 2020 года Абаев работал первым заместителем руководителя Администрации Президента РК. Был министром информации и общественного развития РК (2019-2020), пресс-секретарем Президента РК (2011-2016), государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2009-2011), а также занимал другие должности.

С полным списком правительства Республики Казахстан можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Назначения Около спорта

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