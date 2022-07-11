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Звезда фильмов для взрослых дебютирует в боксе. Есть дата боя и соперница

Звезда фильмов для взрослых дебютирует в боксе. Есть дата боя и соперница
©instagram.com/thedumbledong

Звезда фильмов для взрослых и модель OnlyFans британка Элли Брук готовится дебютировать в боксе - занимается в зале известного тренера Марка Тиббса и спаррингует с популярной австралийской чемпионкой IBF в легчайшем весе Эбани Бриджес.  Об этом сообщает vRINGe.com.

Актриса мечтает научиться раскручивать свои бои не хуже, чем это получается у Конора Макгрегора и Тайсона Фьюри, а еще мечтает выступить в андеркарде у Джейка Пола. 

Ее дебют состоится уже совсем скоро - 16 июля. Сперва ожидалось, что дама подерется с коллегой по OnlyFans Астрид Уэтт (все дело в том, что Брук топит за футбольную команду "Манчестер Сити", а Уэтт - за "Челси").

Астрид в последний момент передумала рисковать лицом, а её заменить уже вызвалась экс-звезда шоу Love Island Эй-Джей Бенкер.

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Метки:
Девушки в спорте Профессиональный бокс

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