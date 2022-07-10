Звезда фигурного катания из России показала откровенный снимок

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях откровенный снимок.

На фото Медведева позирует в черном нижнем белье и наброшенном на тело пиджаке того же оттенка.

Напомним, после Олимпиады-2018 в Пхенчхане Медведева уехала тренироваться к Брайану Орсеру в Канаду, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе, однако с тех пор ни разу не выступала на соревнованиях. Фигуристка получает высшее образование, участвует в шоу, работает на телевидении.

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