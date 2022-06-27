Знаменитая фигуристка покорила фанатов новыми соблазнительными фото

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram новые горячие снимки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее фотографии лайкнули более 275 тысяч раз, оставив под ними такие комментарии: "Какая нежность", "Огонь, Женечка!", "Самая лучшая девочка на свете", "Красотка", "Богиня", "Нереальная"...

На ее страницу подписаны 1,3 миллиона человек.

22-летняя Медведева - воспитанница московской школы фигурного катания. Мастер спорта России (2013), мастер спорта России международного класса (2015), заслуженный мастер спорта России (2016), кавалер ордена Дружбы (2018).

Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная призерка Олимпийских игр, также в ее активе есть два золота чемпионата Европы.

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