Волейболистка рассказала о разнице в доходах от OnlyFans и спорта

Волейболистка из Бразилии Кейла Алвеш рассказал о разнице в доходах от OnlyFans и выступлений в профессиональном спорте. Ее слова приводит O Globo.

22-летняя бразильянка, выступающая за "Озаску", призналась, что платформа приносит ей в 50 раз больше денег, чем волейбол.

При этом Алвеш подчеркнула, что считает себя спортсменкой и не намерена оставлять клуб. "Я атлет, модель, инфлюенсер. Развиваю собственный бренд", - добавила она.

Ранее о доходах в OnlyFans рассказала бывшая чемпионка UFC Джессика Андраде. По словам спортсменки, заработки с платформы позволили ей расплатиться за автомобильный кредит и аренду дома. Она подчеркнула, что смогла сохранить гонорары с выступлений в смешанных единоборствах благодаря дополнительным доходам.

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