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Сексуальная фанатка сборной Хорватии рассказала о конфликте с охраной на матче ЧМ-2022

Сексуальная фанатка сборной Хорватии рассказала о конфликте с охраной на матче ЧМ-2022
©instagram.com/knolldoll

Хорватская супермодель Ивана Кнолль прокомментировала конфликт с охранниками на четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года, где встречались сборные Хорватии и Бразилии (1:1, 4:2 пен.), сообщает "Чемпионат".

"Они не позволяли болельщикам фотографироваться со мной и пытались запретить мне позировать для фотографий около перил. Я же спросила их, почему они ведут себя так грубо", - заявила она.

Сотрудники охраны стадиона "Эдьюкейшн Сити" подошли к Кнолль перед началом матча. Болельщица сборной Хорватии известна своими провокационными нарядами на играх чемпионата мира в Катаре. Кнолль подвергалась критике со стороны представителей восточной страны. Хорватская модель посетила уже несколько встреч мундиаля.

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Метки:
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