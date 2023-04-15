Сабина Алтынбекова сделала признание о своей фигуре

Популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова решила ответить на некоторые вопросы своих подписчиков в Instagram, передают Vesti.kz.
Так, у нее поинтересовались, как ей удается поддерживать такую стройную фигуру?
Ответ не заставил себя ждать:
"Ну вообще я склона к худобе, поэтому я могу не ограничивать себя в еде, но спорт у меня каждый день. Я думаю, что это генетика плюс спорт", - отметила Сабина.
Напомним, что Алтынбекова является игроком клуба "Аль-Васл" из ОАЭ.
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