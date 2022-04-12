Ринг-герл года восхитила фанатов горячим фото в купальнике

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Селесте известна своей шикарной фигурой. На ее страницу в Instagram подписаны 3,2 миллиона человек. Она нередко радует подписчиков новыми снимками и видео. 36-летняя Селесте шесть раз (2008-2011, 2014, 2015) была удостоена премии World MMA Awards как лучшая Ринг-герл года.
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