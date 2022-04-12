 OFusqiQmKcN556uS2QTKef9u2fuoWRotrJC1UvAF
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Ринг-герл года восхитила фанатов горячим фото в купальнике

Ринг-герл года восхитила фанатов горячим фото в купальнике
©instagram.com/ariannyceleste/
Новости спорта Около спорта Спортивные девушки

Известная фотомодель и ринг-герл в UFC Арианни Селесте опубликовала очередную, горячую фотографию в своем Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На снимке, сделанным на пляже девушка позирует в шляпке, купальнике и прозрачной юбке.

Селесте известна своей шикарной фигурой. На ее страницу в Instagram подписаны 3,2 миллиона человек. Она нередко радует подписчиков новыми снимками и видео. 36-летняя Селесте шесть раз (2008-2011, 2014, 2015) была удостоена премии World MMA Awards как лучшая Ринг-герл года.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Девушки в спорте Девушка недели UFC MMA

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:42
Спортивные девушки
Ринг-герл года восхитила фанатов горячим фото в купальнике Ринг-герл года восхитила фанатов горячим фото в купальнике
Вчера , 16:16
Спортивные девушки
Сабина Алтынбекова поразила своей фигурой в коротких шортиках Сабина Алтынбекова поразила своей фигурой в коротких шортиках
Вчера , 09:54
Спортивные девушки
Горячая волейболистка ответила на предложение выйти замуж за казаха Горячая волейболистка ответила на предложение выйти замуж за казаха
10 апреля, 14:30
Спортивные девушки
Сексуальная боксерша из Казахстана поделилась завораживающими фото Сексуальная боксерша из Казахстана поделилась завораживающими фото
8 апреля, 19:36
Спортивные девушки
Красотка из ММА привела в восторг фанатов откровенными фото Красотка из ММА привела в восторг фанатов откровенными фото
5 апреля, 12:20
Спортивные девушки
"Фотки огонь". Казахстанская пловчиха покорила фанатов шикарным платьем с глубоким вырезом "Фотки огонь". Казахстанская пловчиха покорила фанатов шикарным платьем с глубоким вырезом
4 апреля, 10:57
Спортивные девушки
Казахстанская боксерша восхитила фанатов горячим фото в красивой позе Казахстанская боксерша восхитила фанатов горячим фото в красивой позе
2 апреля, 09:17
Спортивные девушки
Сабина Алтынбекова похвасталась отменной фигурой в шикарном платье Сабина Алтынбекова похвасталась отменной фигурой в шикарном платье
1 апреля, 14:24
Спортивные девушки
Опубликованы новые снимки откровенной фотосессии звезды фигурного катания из России Опубликованы новые снимки откровенной фотосессии звезды фигурного катания из России
31 марта, 14:00
Спортивные девушки
Абсолютная чемпионка снялась в очень откровенной фотосессии Абсолютная чемпионка снялась в очень откровенной фотосессии
28 марта, 23:24
Спортивные девушки
Знаменитая фигуристка снялась с голой грудью для журнала Знаменитая фигуристка снялась с голой грудью для журнала
27 марта, 11:50
Спортивные девушки
Лукас назвала условие для боя с Кызайбай в профи Лукас назвала условие для боя с Кызайбай в профи
27 марта, 11:19
Спортивные девушки
"Ни в одной стране мира нет...". Казахстанская боксерша рассказала о зарплате в сборной "Ни в одной стране мира нет...". Казахстанская боксерша рассказала о зарплате в сборной
26 марта, 11:25
Спортивные девушки
Казахстанская боксерша восхитила фанатов сексуальным нарядом Казахстанская боксерша восхитила фанатов сексуальным нарядом
24 марта, 15:43
Спортивные девушки
Казахстанская волейболистка вышла на мороз в купальнике и восхитила фанатов Казахстанская волейболистка вышла на мороз в купальнике и восхитила фанатов
21 марта, 11:11
Спортивные девушки
Девушка - боец MMA снялась в платье с глубоким декольте Девушка - боец MMA снялась в платье с глубоким декольте
20 марта, 22:30
Спортивные девушки
Казахстанская спортсменка выложила огненное видео Казахстанская спортсменка выложила огненное видео
19 марта, 21:16
Спортивные девушки
"Поцелуй меня". Красотка ММА напомнила о себе сексуальными фото "Поцелуй меня". Красотка ММА напомнила о себе сексуальными фото
18 марта, 17:52
Спортивные девушки
Казахстанская боксерша подчеркнула свою сексуальность новыми фото Казахстанская боксерша подчеркнула свою сексуальность новыми фото
17 марта, 12:30
Спортивные девушки
Казахстанская волейболистка покорила фанатов в платье с откровенным вырезом Казахстанская волейболистка покорила фанатов в платье с откровенным вырезом
16 марта, 15:32
Спортивные девушки
"Я отдавалась от самого начала...". Эротический танец казахстанской спортсменки взбудоражил фанатов "Я отдавалась от самого начала...". Эротический танец казахстанской спортсменки взбудоражил фанатов
15 марта, 11:21
Спортивные девушки
Казахстанская пловчиха взорвала сети горячим видео с пляжа Казахстанская пловчиха взорвала сети горячим видео с пляжа
14 марта, 22:18
Спортивные девушки
Ей признаются в любви. Казахстанская спортсменка опубликовала интригующие фото Ей признаются в любви. Казахстанская спортсменка опубликовала интригующие фото
12 марта, 16:18
Спортивные девушки
"Плохая девочка". Секс-символ ММА показала свои прелести в откровенном наряде "Плохая девочка". Секс-символ ММА показала свои прелести в откровенном наряде
9 марта, 15:00
Спортивные девушки
Одна из самых красивых волейболисток Казахстана откровенно поздравила с 8 Марта Одна из самых красивых волейболисток Казахстана откровенно поздравила с 8 Марта
8 марта, 19:03
Спортивные девушки
Футболистка ЦСКА из Казахстана горячим фото отреагировала на 8 Марта Футболистка ЦСКА из Казахстана горячим фото отреагировала на 8 Марта
7 марта, 10:50
Спортивные девушки
Секс-символ MMA определилась с карьерой Секс-символ MMA определилась с карьерой
3 марта, 09:08
Спортивные девушки
Казахстанская волейболистка поделилась горячим "подарком" в свой день рождения Казахстанская волейболистка поделилась горячим "подарком" в свой день рождения
23 февраля, 11:43
Спортивные девушки
Видео для взрослых казахстанской спортсменки взбудоражило соцсети Видео для взрослых казахстанской спортсменки взбудоражило соцсети
23 февраля, 10:33
Спортивные девушки
Сабина Алтынбекова "навела суеты": намекнула на возвращение, вышла замуж и "закрутила роман" с Хамитовым Сабина Алтынбекова "навела суеты": намекнула на возвращение, вышла замуж и "закрутила роман" с Хамитовым

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus