Казахстанская спортсменка отметила свою фигуру сексуальными фото

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас опубликовала соблазнительные фото на своей странице в Instagram и высказалась о своей фигуре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Иногда так переживаешь за годы в спорте, столько обидных моментов. Столько нервов, слез, боли. Часы тренировок... Но потом смотрю на себя в зеркало (на свою фигурку) и думаю, если бы не бокс, я, возможно, была бы толстой (сразу успокаиваюсь). Так что пашем дальше", - говорится в комментарии к публикации.

Напомним, в декабре 2021-го Лукас дебютировала на профи-ринге, победив решением украинку Светлану Василевскую. А в мае этого года она поехала в Стамбул на женский чемпионат мира по боксу, но выступила неудачно, проиграв в первом же бою.

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