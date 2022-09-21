Казахстанская боксерша провела 10-раундовые спарринги и показала горячие фото

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас опубликовала в соцсетях сексуальные фото. И сделала это после тренировок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсменка позировала у бассейна в ярком купальнике.

"И эта девушка 30 минут назад провела 10-раундовые спарринги. А сейчас пришла плавать, расслабить мышцы. А вообще на юге Казахстана жить - это кайф (+30)", - говорится в ее подписи к снимкам в Instagram.

Напомним, Лукас дебютировала в профи в декабре 2021-го, когда судейским решением победила украинку Светлану Василевскую.

На ринг она вернется 2 октября, когда в Алматы проведет бой за титул UBO International в наилегчайшем весе. Соперницей выступит другая украинка Алена Гуриева.

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