Гольфистка признана самой сексуальной девушкой мира

Журнал MAXIM выбрал самую сексуальную девушку 2022 года. Ею стала профессиональная гольфистка Пейдж Спиранак из США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"MAXIM назвал меня самой сексуальной женщиной этого года, и я не могу в это поверить! Спасибо MAXIM за эту удивительное признание", - написала она в соцсетях.

Пэйдж родилась 26 марта 1993 года в Колорадо. В детстве занималась гимнастикой в ​​надежде выступить на Олимпиаде, но ее мечтам не суждено было сбыться из-за травм, которые подтолкнули ее к игре в гольф.

Девушка выкладывает видеоуроки, взрывающие интернет. А на ее страницу в Instagram подписаны 3,4 миллиона человек, с которыми она делится вот такими фото:

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