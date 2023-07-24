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Футболист "Атлетико" расстался с моделью и закрутил роман с девушкой одноклубника

Футболист "Атлетико" расстался с моделью и закрутил роман с девушкой одноклубника
©instagram.com/martaa_diiaz/

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Феликс встречается с новой девушкой. У его новый "избранницы 3,3 миллиона подписчиков в Instagram, сообщает O Jogo.

По сведениям источника, португалец и инфлюэнсер Марта Диас провели отпуск на Ибице. Кроме того, испанская пресса заметила, что Феликс активно взаимодействует с девушкой в интернете.

В прошлом месяце Феликс расстался с португальской моделью и инфлюэнсером Маргаридой Корсейру. Марта Диас ранее встречалась с защитником "Тоттенхэма" Серхио Регилоном, выступавшим за "Атлетико" в сезоне-2022/23 на правах аренды.

Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась с мадридским "Атлетико" об аренде Феликса на сезон.

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Метки:
Атлетико Мадрид Девушки в спорте

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