Футболист "Атлетико" расстался с моделью и закрутил роман с девушкой одноклубника

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Феликс встречается с новой девушкой. У его новый "избранницы 3,3 миллиона подписчиков в Instagram, сообщает O Jogo.
По сведениям источника, португалец и инфлюэнсер Марта Диас провели отпуск на Ибице. Кроме того, испанская пресса заметила, что Феликс активно взаимодействует с девушкой в интернете.
В прошлом месяце Феликс расстался с португальской моделью и инфлюэнсером Маргаридой Корсейру. Марта Диас ранее встречалась с защитником "Тоттенхэма" Серхио Регилоном, выступавшим за "Атлетико" в сезоне-2022/23 на правах аренды.
Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась с мадридским "Атлетико" об аренде Феликса на сезон.
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