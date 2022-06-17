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Экс-волейболистка сборной Казахстана зажгла сексуальным фото и оставила послание

Экс-волейболистка сборной Казахстана зажгла сексуальным фото и оставила послание
©instagram.com/krisik___karapetyan/
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Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян выложила новые пикантные снимки в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

29-летняя девушка подчеркнула свою фигуру в купальнике, подписав свои фото так: "Купальник - это не только средство, чтобы скрыть разные части тела, но и приукрасить".

Нетрудно догадаться, что после такой публикации ее подписчики поспешили оставить свои комментарии: "Идеально", "Приукрасила так приукрасила", "Богиня", "Hot Red"...

Напомним, Карапетян родилась в Чаре Читинской области. В 2017-м получила гражданство Казахстана и стала выступать за сборную. На клубном уровне играла за российские "Забайкалка" и "Енисей", казахстанские "Иртыш-Казхром", "Жетысу" и "Алматы". Игровую карьеру завершила в 2020 году.

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Метки:
Девушки в спорте Волейбол Карапетян Кристина

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