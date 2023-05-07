Экс-волейболистка сборной Казахстана в сексуальном белье обратилась к мужчинам

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян в сексуальном белье поздравила мужчин с Днем защитника Отечества, передают Vesti.kz.

"Я поздравляю вас, дорогие наши мужчины.

В этот значимый день желаю богатырского здоровья, сил, благополучия, счастья, любви. Оставайтесь всегда доблестными, полными энергии, решительности, страсти. Пусть каждый день будет наполнен героическими событиями, уютом и счастьем", - говорится в подписи к ее фото.

Напомним, Карапетян родилась в России, в детстве занималась хореографией и игрой на фортепиано, а в 12 лет увлеклась волейболом. В 2017-м получила гражданство Казахстана и стала выступать за сборную. Также играла за российские "Забайкалка" и "Енисей", казахстанские "Иртыш-Казхром", "Жетысу" и "Алматы". Игровую карьеру завершила в 2020 году.

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