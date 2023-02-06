Бывшая профессиональная гольфистка разрывает соцсети откровенными фото

Пейдж Спиранак, американская инстаблогер и ютубер, инструктор по гольфу, бывшая профессиональная гольфистка, продолжает разрывать соцсети откровенными фото, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее снимки в коротких юбках, облегающих топиках и откровенных нарядах вызывают бурную реакцию со стороны ее фанатов, оставляющих на странице девушки комплиментарные комментарии. Посты 29-летней Спиранак собирают по 100, 200 и 300 тысяч лайков.

Также девушка регулярно публикует видеоролики касательно тренировок по гольфу, обзоры спортивного инвентаря и различные влоги. При этом самореклама Спиранак из-за ее внешности и нарядов подверглась критике за "сексуализацию женского гольфа". Впрочем, у нее неплохо получается использовать это обвинение для продвижения своей кампании по борьбе с киберзапугиванием и продолжения борьбы за право женщины чувствовать себя комфортно в своей собственной шкуре. Ведь число ее подписчиков с каждым разом растет в соцсетях.

В июне 2022 года Спиранак была названа самой сексуальной женщиной в мире в списке Maxim's 2022 Hot 100, став первой спортсменкой, которая стала номером один в данном списке.

К слову, оцените ее фотографии:

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