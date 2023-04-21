В Казахстане начали действовать новые правила формирования национальных сборных

В Казахстане вступили в силу новые правила формирования национальных сборных, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Изменен принцип формирования национальных сборных команд, для этого введены поправки в действующее законодательство. Теперь в их составы будут включаться спортсмены, занявшие места с первого по восьмое на главных республиканских и международных соревнованиях года. Отметим, что ранее сборные формировались только из чемпионов и призеров.



Изменения затронули такие виды спорта, как бокс, дзюдо, греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба, биатлон, лыжные гонки, таеквондо.



В игровых дисциплинах действует тот же принцип, но в основную и резервную команды будут вызываться спортсмены, занявшие на главных республиканских и международных турнирах года места с первого по десятое.

"Мы считаем, что двери национальных сборных должны быть открыты для большего количества спортсменов. Особенно для талантливых молодых спортсменов, которым необходим подобный опыт, для спортсменов из сел это также хорошая возможность проявить себя. Надеемся, что эти изменения пойдут на пользу и поспособствуют развитию здоровой конкуренции", - отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.

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