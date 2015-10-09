BI Group завершила строительство Центра инклюзивного спорта в Астане

Компания BI Group завершила строительство Центра инклюзивного спорта ‒ уникального для Казахстана спортивно-реабилитационного объекта, полностью ориентированного на людей с разными физическими возможностями. Центр расположен в Астане на пересечении улиц Хусейн бен Талал и Кабанбай батыра.

Как отметили в компании, Центр инклюзивного спорта ‒ единственный в стране объект подобного формата, где спортивная подготовка, реабилитация и социальная адаптация объединены в одном пространстве. Здесь созданы равные условия для занятий спортом независимо от уровня физической подготовки и состояния здоровья.

Фото: BI Group

В составе центра ‒ универсальный спортивный зал для занятий бочча, волейболом, баскетболом, голболом и гандболом, зал со специализированными тренажёрами, а также вспомогательная инфраструктура: адаптированные раздевалки, душевые и санитарные узлы с поручнями для маломобильных групп населения, комнаты отдыха и буфет.

Фото: BI Group

Отдельное внимание уделено оснащению. Центр оборудован редким и специализированным реабилитационным оборудованием, включая цифровую лабораторию для тренировки и восстановления, тренажёры для реабилитации рук, мобильные подвесные системы с беговой дорожкой, системы оценки ходьбы, столы для кинезотерапии и роботизированные вертикализаторы. Оборудование предназначено для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, пользователей кресел-колясок, а также параспортсменов.

Фото: BI Group

Проект реализован по принципам универсального дизайна: все зоны центра доступны без барьеров, основные маршруты не имеют ступеней, предусмотрены 22 адаптированных санузла и душевые, широкие проходы, безопасные покрытия, понятная навигация и эвакуационные решения, доступные для МГН. Это позволяет пользователям самостоятельно и безопасно перемещаться по всему объекту без дополнительной адаптации среды.

По словам руководителя проекта Ерлана Асабаева, при разработке центра команда BI Group опиралась не только на нормативные требования, но и на практический опыт спортсменов.

"На всех этапах проектирования мы находились в постоянном диалоге с представителями Федерации бочча, паралимпийскими спортсменами и тренерами. Мы детально обсуждали планировочные решения, размеры залов, логистику перемещений, требования к покрытиям, оборудованию и вспомогательным зонам. Многие решения в проекте ‒ результат этих консультаций. Наша задача была не просто построить доступное здание, а создать максимально функциональный и практичный центр, в котором спортсмены смогут полноценно тренироваться, восстанавливаться и готовиться к соревнованиям без компромиссов по удобству и безопасности", ‒ сказал Асабаев.

Фото: BI Group

Кроме всего прочего, в центре для проведения сборов и проживания спортсменов предусмотрен номерной фонд из 6 комнат.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!