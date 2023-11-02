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В историческом центре Алматы пройдет забег City Run

В историческом центре Алматы пройдет забег City Run
©Константин Чалабов

12 ноября в Алматы пройдет последний забег 2023 года от корпоративного фонда "Смелость быть первым". В этот день алматинцы и гости города смогут пробежать по самым знаковым местам города. Старт забега будет дан на площади "Астана".

Дистанции:

10 км (старше 15 лет)

5 км Скандинавская ходьба (старше 15 лет)

Регистрация на мероприятие и оплата доступны на сайте almaty-marathon.kz. Стоимость участия составляет 7 000 тенге для обеих дистанций. Регистрация завершится по достижению 2 200 участников.

"City Run – это не просто забег, это настоящее путешествие в прошлое и настоящее Алматы. Пробежав по историческому центру Алматы, вы сможете увидеть знаковые места города, ощутить его неповторимый дух и зарядиться энергией. Наша цель – не только популяризировать спорт, но и показать, что Алматы – это город с богатой историей и культурой", – сказал Галимжан Есенов, учредитель корпоративного фонда "Смелость быть первым".

Все спортсмены, прошедшие дистанцию, получат медаль финишера. Тройка победителей среди женщин и мужчин на дистанции 10 км будут награждены медалями, грамотами и подарками от партнеров.

"Мы с радостью видим, что с каждым годом все больше горожан принимают участие в спортивных мероприятиях и забегах. 2023 год был богат на события, полные энергии и солидарности. Давайте вместе завершим беговой сезон на City Run, где каждый участник сможет почувствовать пульс города под ногами и насладиться этим захватывающим спортивным событием", – комментирует race-director "Алматы марафона" Салтанат Казыбаева.

Фото: Константин Чалабов

Отметим, в связи с объявлением траура в Казахстане по погибшим шахтерам в Караганде был отменен Turkistan Marathon 2023, который должен был состояться 29 октября в Туркестане.

Напоминаем, что открыта регистрация на ежегодный Алматы марафон 2024, который пройдет 29 сентября 2024 года. Регистрация на сайте almaty-marathon.kz.

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Метки:
Алматы

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