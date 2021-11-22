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В Алматы состоялся забег по четырем паркам

В Алматы состоялся забег по четырем паркам
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В минувшие выходные, 20 и 21 ноября, прошел городской забег "Герой локации". Более полутора тысяч любителей спорта преодолели забеги в четырех парках города за два дня.

Участники могли пробежать в парке КЦДС Атакент, в роще Баума, на Almaty Arena, а также в парковой зоне озера Сайран. На старте были соблюдены все необходимые меры безопасности. В стартовый городок допускались спортсмены только в масках и после проверки статуса в приложении Ashyq.

Многие участники преодолели сразу несколько дистанций, а для кого-то это был первый официальный забег.

Лидерами на дистанциях стали:

Роща Баума (6 километров) - Ракымжан Кельманов и Асель Акылбаева.

Атакент (4 километра) – Pedro Vizuete и Асель Акылбаева.

Сайран (5,5 километра) – Руслан Оглов и Екатерина Шатная.

Almaty Arena (8 километров) – Ракымжан Кельманов и Айнур Алимбетова.

Одной из самых старших участниц - Дузе Мавлютовой - 84 года. Она не пропускает ни одного старта, а на финише ее встречает внучка. Все победители получили подарки от партнеров и призовые медали. А остальных бегунов наградили на финише медалями. На каждой локации была своя уникальная медаль финишера.

"Герой локации" - последний забег в этом году, - комментирует Салтанат Казыбаева, организатор забега, директор корпоративного фонда "Смелость быть первым". - 2021 год был очень важным для всей сферы любительского спорта. После пандемии нам пришлось вносить коррективы в организацию. Но стоит отметить, что бегуны легко следуют всем правилам и понимают их необходимость в сегодняшнее время. Уже на следующий год мы запланировали много новых интересных стартов".

В 2022 году организаторы планируют провести Зимний забег, открытый Кубок по бегу на один километр, Алматинский полумарафон, горный старт Tau Jarys, Нур-Султан полумарафон, Летний забег, велогонку Tour of World Class Almaty, City Run и, конечно, самый большой забег года - "Алматы марафон". Регистрация на Алматинский полумарафон уже открыта. Регистрация на остальные старты будет открываться в следующем году.

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Метки:
Алматы Алматы Марафон

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