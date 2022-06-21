Утренняя зарядка для детей

Грамотный подход к тренировкам у подростков играет огромную роль для их развития. Этому необходимо уделить особое внимание. У детей в возрасте 14 лет происходит интенсивное продолжение роста, а также полового и психологического созревания. При этом физическое развитие мальчиков отличается повышенной интенсивностью: развитым становится плечевой пояс, хорошо выражены мышцы, уровень мышечной силы тоже значительно больше, если сравнивать с девочками.

Специфика тренировок

Надо обратить внимание на важный момент: известно, что как раз у подростков происходит отставание сердечно-сосудистой системы от степени развития всех остальных систем организма. Результатом становятся обмороки и пониженное давление, а также боли в голове и слабость, нехватка сна. В такой ситуации не стоит резко снижать физические нагрузки или совсем отказываться от спорта.

Главное – тренироваться грамотно, правильно распределять занятия и нагрузки, не допускать опасного переутомления. Суть в том, что именно физическая активность, разнообразные упражнения помогают подростку быстрее адаптироваться к переменам, трансформациям организма. В результате и развитие будет гармоничным, если физическая активность правильно рассчитана.

Еще один плюс тренировок – смена вида деятельности, поскольку ученики полностью погружены в умственную деятельность, часто находятся в статичной позе. Им важно отвлечься, переключиться, позволить активность телу. И чередование физической активности с умственной обеспечит улучшение работы, повышение ее эффективности.

Польза

В первую очередь обозначим основную пользу от проведения утренней зарядки. Когда обеспечена даже умеренная физическая нагрузка, это уже будет позитивно отражаться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Сердце бьется чаще, стимулируется кровообращение, идет активное снабжение мозга кислородом.

Весь организм хорошо расслабляется в период сна, а вот при пробуждении испытывает стресс: надо сразу настроиться на активное снабжение тела всеми необходимыми веществами. Это своеобразный запуск всех систем после отдыха. Как раз умеренная нагрузка станет здесь лучшим решением.

Кровообращение усиливается после тренировки, все нужные вещества окажутся в тканях, в мозге, в клетках быстрее. В конечном итоге происходит стимулирование всех обменных процессов в теле. Дополнительный бонус от обычной утренней зарядки – запуск окислительных процессов, при которых происходит сжигание излишнего жира.

На улице или дома?

Здесь не все едины во мнении, возникают даже некоторые дискуссии. Однако можно с уверенностью утверждать: на воздухе тренировка будет эффективнее и полезнее для здоровья при грамотном подходе. Но и в помещении можно создать условия для результативных занятий.

Суть следующая. Тело нуждается в активном насыщении кислородом всех клеток. Тогда все процессы и системы тоже активизируются, как и сами мышцы. Оптимальный вариант – выполнение упражнений в прохладное время, на свежем воздухе. В итоге будет укрепляться иммунитет. Можно заниматься тренировками во дворе, в лесу или в парке. Если необходимо делать зарядку в доме, хороший вариант – попробовать перенести ее на балкон. Он станет отличной альтернативой двору.

Питание перед зарядкой

Поскольку зарядку обычно выполняют непосредственно после пробуждения, буквально через несколько минут, то и принимать пищу перед тренировкой не стоит. На сами обменные процессы физкультура оказывает негативное влияние, а чисто физически выполнять упражнения с заполненным желудком элементарно некомфортно.

А вот на воду данное правило уже не распространяется. Эксперты, опытные тренеры настоятельно советуют: перед зарядкой следует выпить стакан воды, чая с сахаром или сока. Оптимальный вариант – чай. Он хорошо тонизирует, а сахар в нем даст немного энергии мышцам.

Когда тренировка уже завершена, можно спокойно приступать к трапезе. На протяжении суток жир будет сжигаться благодаря нагрузкам.

Правила

Приступим к конкретным рекомендациям. Существует несколько правил для выполнения утренней зарядки. И начинают обычно эксперты с простого совета: следите во время тренировки за своим самочувствием, дыханием, ощущениями в теле. В процессе выполнения упражнений нагрузка должна доставлять радость, обеспечивать бодрость. Если этого не происходит, тренироваться тяжело и неприятно, в чем-то точно допускается ошибка.

Вот какие моменты обязательно надо запомнить!

1. Лучшее место – на улице, на свежем воздухе, в парке или дворе. При занятиях в помещении нужно позаботиться о вентилировании, прямом доступе воздуха.

2. Позаботьтесь о наличии удобной спортивной одежды. Она не должна сковывать движения.

3. Гораздо приятнее и интереснее заниматься в компании. Можно тренироваться с членами семьи, с друзьями.

4. Следите за реакциями тела, за ритмом дыхания, старайтесь выполнять все упражнения спокойно. Спешить не нужно, но и хороший темп поддерживать необходимо.

5. Тренеры указывают: нормальное количество повторов – десять. Перегружать тренировку не стоит.

Ключевой фактор – регулярность занятий. Тело должно войти в свой постоянный ритм, график. Если занятия прерывать, а потом возвращаться к ним заново, нагрузки будут восприниматься тяжелее, придется каждый раз заново на них настраиваться, преодолевая внутреннее сопротивление. Нагрузка должна быть ежедневной.

Основы атлетизма

Для начала надо позаботиться о психологическом настрое подростка. Кто-то не захочет идти на тренировки, кого-то будут беспокоить тревоги относительно собственной физической формы. Постарайтесь объяснить подростку: самые успешные спортсмены тоже когда-то были начинающими, худыми, без должной тренировки и навыков. Все приобретается со временем, при соответствующих стараниях.

Остановимся подробнее на нескольких важных моментах:

Надо оценить, насколько подросток готов самостоятельно заниматься, осознать, что это важное дело. Здесь имеет значение фактор эмоциональной зрелости. Для каждого возраст ее достижения индивидуален, но обычно это примерно 12 лет.





Необходимо тщательно обучать всем основным компонентам силовой тренировки. Именно грамотная техника выполнения упражнений гарантирует снижение до минимума риска травм.





Простой пример выражения эмоциональной зрелости при занятиях спортом: подросток понимает, что надо технически правильно тренироваться с разумным весом, а не стараться всеми силами поднять максимум.





Точные знания упражнений – это и психологический плюс. Человек ощущает себя уверенно и свободно, когда точно знает, что делает, понимает процесс.





Следует учиться чувствовать положение тела, все нюансы, чтобы сразу замечать и исправлять ошибки.

Еще один важный фактор – значительная польза индивидуальных тренировок с тренером. Они позволят не только повысить мастерство, расширить знания, но и добавить психологической уверенности.

Комплекс упражнений

Комплексы подбирают в соответствии с возрастом, уровнем подготовки. А вот классификация идет по направлениям. Например, для ног и спины, для рук. Так, для туловища чаще выполняют наклоны корпуса, для шеи подойдут наклоны и обороты. А руки разминают с помощью вращения кистей, махов, движениями в плечевом, локтевом суставах.

Подготовка

Начинается все с психологической подготовки, правильного эмоционального настроя. Подростку нужно объяснить, насколько зарядка важна для него самого. Он должен тренироваться не для галочки, а для себя.

Начинающим нельзя переутомляться. Входить в ритм каждодневных упражнений надо постепенно. Нагрузки легкие, а после утренних занятий подросток должен ощущать себя не уставшим, а бодрым.

Ошибки

Рассмотрим наиболее распространенные ошибки при тренировках:

Нагрузки чрезмерные, а из-за них зарядка превращается в полноценную тренировку.





Подросток зациклен на одном упражнении.





Завышены ожидания от зарядки: в итоге она их не оправдывает и разочаровывает.





Скорость выполнения упражнений слишком быстрая.

Утренняя зарядка нужна для роста мышц, для адаптации к установленному графику дня. Она должна не утомлять, а бодрить, ведь впереди целый насыщенный день, с учебой и своими нагрузками.

Как питаться после тренировки

Лучше всего назначить прием пищи таким образом, чтобы после зарядки проходило минимум полчаса. Оптимальный вариант – завтракать блюдами из сложных углеводов. Например, это молочные продукты, бобовые, овощи с фруктами. Они будут постепенно усваиваться, отдавая организму заряд энергии.

Упражнения для раннего подросткового возраста

Оптимальный вариант – тренировки в тренажерном зале. Они направлены на ускорение роста, на то, чтобы телосложение становилось красивым и гармоничным. Кроме того, такие занятия подготовят к более сложным тренировкам в будущем.

Чрезмерные нагрузки запрещены, поскольку могут только нарушить нормальное развитие. Достаточно спортивных элементов с собственным весом. Запрещены и упражнения, в ходе которых позвоночник скручивается, сжимается.

Соблюдайте несложные рекомендации, чтобы зарядка приносила максимум пользы, стимулировала правильное развитие подростка.