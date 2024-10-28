Успешные и богатые семьи: раскрыты выводы исследования ученых

Ученые высчитывали параметры для семьи, которая правильно умеет увеличивать свое благосостояние. Социологи из Германии и Норвегии провели крупное исследование и выяснили, как изменения в семье и смена поколений сказывается на финансовой успешности людей.

Правда ли, что можно запланировать успешную семью?

В СМИ пишут, что в основу работы европейских исследователей легли данные о жителях Норвегии 1953 года рождения из национальной системы учета населения.

"В финальную выборку вошли почти 48 тысяч человек. Об их финансовом благополучии авторы исследования судили по сведениям из налогового реестра Норвегии, рассмотрев уровень доходов с 1993 по 2017 год, то есть за период, охвативший возрастной отрезок от 40 до 64 лет", - рассказывает издание Naked Science.

Параметры семьи, которая может стать богатой

Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов, а социологи из Германии и Норвегии выявили некоторые общие черты. С помощью методов статистического анализа исследователи сделали следующие выводы:

Больше всего богатства накапливали люди, которые позже теряли родителей (в среднем в 60 лет).

Люди, которые заводили детей в более старшем возрасте (в среднем в 28 лет)

Люди, которые позднее становились бабушками или дедушками (в среднем в 60 лет).

Счастливые, но не богатые? Еще один вывод ученых

Есть и обратная сторона исследования - попытка выявить факторы, которые не позволяет людям раскрыть свой финансовый потенциал.

"Хуже всего дела с увеличением благосостояния обстояли у тех, чьи семьи включали живых представителей четырех поколений (дети, родители, дедушки/бабушки, прадеды и прабабки). При этом раннее появление детей и внуков оказалось единственной из рассмотренных моделей, в которой уровень богатства снижался в долгосрочной перспективе", - дополняет источник.

Издание приходит к выводу, что "у бездетных людей материальный достаток с течением времени устойчиво повышался, особенно в случае поздней смерти родителей".

"Наиболее высокие и стабильные показатели благосостояния за весь период наблюдения исследователи обнаружили у норвежцев с живыми членами семьи трех поколений и более поздними изменениями в семейной структуре", - делает финальные выводы источник, опираясь на опубликованные материалы.

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