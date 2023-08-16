Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Здоровый образ жизни
Комментарии

Улучшает память и спасает депрессии: как спорт влияет на мозг

Улучшает память и спасает депрессии: как спорт влияет на мозг
©pexels.com

Спорт и физическая активность давно привлекают внимание исследователей и практиков в области здоровья. В последние десятилетия все больше исследований подтверждают, что занятия спортом имеют положительное воздействие на память и могут служить средством борьбы с депрессией. Давайте рассмотрим подробнее, каким образом спорт может влиять на эти важные аспекты психоэмоционального и когнитивного благополучия.

Влияние спорта на память и борьбу с депрессией: факты

Связь между спортом и памятью:

Согласно многочисленным исследованиям, регулярная физическая активность способствует улучшению памяти и когнитивных функций. Вот несколько ключевых моментов, подтверждающих эту связь:

  1. Улучшенное кровоснабжение мозга: физическая активность способствует улучшению кровоснабжения мозга, что способствует доставке кислорода и питательных веществ к нейронам, ответственным за память и когнитивные процессы.

  2. Стимуляция нейрогенеза: физическая активность может стимулировать образование новых нейронов (нейрогенез) в гиппокампе, области мозга, играющей важную роль в памяти и обучении.

  3. Уровень гормонов: занятия спортом могут способствовать высвобождению гормонов, таких как эндорфины и биохимические медиаторы, которые связаны с улучшением настроения и когнитивных функций.

Роль спорта в борьбе с депрессией:

Спорт является важным инструментом в борьбе с депрессией и поддержании психоэмоционального здоровья. Вот как спорт может помочь в преодолении депрессии:

  1. Высвобождение эндорфинов: физическая активность способствует высвобождению эндорфинов, естественных анальгетиков и антидепрессантов, которые способны улучшить настроение и снизить уровень тревожности.

  2. Уменьшение стресса: регулярное занятие спортом помогает снизить уровень стресса, который часто является сопутствующим фактором при депрессии.

  3. Социальные аспекты: участие в спортивных мероприятиях и групповых занятиях спортом может способствовать социализации, что также важно для борьбы с депрессией.

Основные рекомендации:

  • Умеренность и регулярность. для достижения наилучших результатов в улучшении памяти и борьбе с депрессией, важно заниматься спортом умеренно и регулярно. Частые и интенсивные тренировки могут привести к перетренировке и дополнительному стрессу.
  • Разнообразие активностей. включайте в свою программу разнообразные виды физической активности, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на различные группы мышц и системы организма.
  • Советы специалистов. Перед началом новой программы тренировок или изменением существующей рекомендуется проконсультироваться с врачом или профессиональным тренером.

Спорт имеет доказанный положительный эффект на память и способствует борьбе с депрессией. Регулярная физическая активность стимулирует улучшение когнитивных функций, высвобождение эндорфинов и снижение стресса. Однако важно помнить, что спорт - это лишь один из компонентов здорового образа жизни, который требует сбалансированного подхода и учета индивидуальных особенностей каждого человека.


Pexels.com

Как еще спорт влияет на мозг?

Спорт имеет множество положительных влияний на мозг, когнитивные функции и психоэмоциональное состояние. Вот еще несколько способов, как спорт влияет на мозг:

  1. Улучшение когнитивных функций. Регулярная физическая активность способствует улучшению когнитивных функций, таких как внимание, концентрация, память и решение задач. Это связано с улучшением кровоснабжения мозга, стимуляцией нейрогенеза и более эффективным обменом веществ в мозговых клетках.
  2. Повышение продуктивности и творчества. Спортивные тренировки могут стимулировать креативное мышление и повышать продуктивность. Организм вырабатывает биохимические вещества, которые способствуют улучшению ментальной ясности и творческой активности.
  3. Повышение оксигенации (насыщение кислородом) мозга. Во время физической активности усиливается дыхание и оксигенация организма. Это способствует более эффективной поставке кислорода к мозгу, что в свою очередь может улучшить когнитивные функции.
  4. Замедление процессов старения мозга. Регулярное занятие спортом может замедлить процессы старения мозга. Это связано с тем, что спорт помогает снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и паркинсонизм.
  5. Повышение уровня гормонов роста. Физическая активность может способствовать повышению уровня гормонов роста, которые не только участвуют в росте мышц, но и оказывают положительное влияние на работу мозга и общее психоэмоциональное состояние.
  6. Снижение риска психических расстройств. Регулярное занятие спортом может снизить риск развития различных психических расстройств, таких как тревожность, депрессия и расстройства внимания.

Важно понимать, что польза от спорта для мозга зависит от регулярности тренировок, интенсивности, разнообразия видов активности и индивидуальных особенностей каждого человека. При этом, для достижения наилучших результатов важно сочетать физическую активность с здоровым образом жизни, правильным питанием и адекватным сном.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Здоровье

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 07:04
Здоровый образ жизни
©pexels.com Улучшает память и спасает депрессии: как спорт влияет на мозг
Вчера , 16:39
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если регулярно заниматься йогой
Вчера , 12:16
Здоровый образ жизни
©pexels.com Можно ли заниматься силовыми тренировками каждый день?
Вчера , 11:00
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если принимать холодный душ каждый день
14 августа, 15:29
Здоровый образ жизни
©pexels.com/Pixabay Почему нужно каждый день ходить по лестнице
14 августа, 13:40
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если отжиматься по 50 раз в день?
14 августа, 07:11
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если каждый день делать планку
11 августа, 11:25
Здоровый образ жизни
©pexels.com Правда ли, что плавание увеличивает рост?
11 августа, 07:05
Здоровый образ жизни
©pexels.com Для чего спортсмены носят лосины под шортами?
10 августа, 17:44
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если прыгать на скакалке по 10 минут в день?
10 августа, 15:11
Здоровый образ жизни
©pexels.com Убийцы холестерина. Эти ягоды защитят сердце от болезней
10 августа, 12:08
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если ходить по 30 000 шагов каждый день?
9 августа, 09:53
Здоровый образ жизни
©pexels.com Можно ли тренироваться каждый день?
8 августа, 12:05
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет с телом через месяц, если отжиматься по 500 раз в день
5 августа, 01:34
Здоровый образ жизни
©Pexels Почему нельзя часто втягивать живот: шесть причин
3 августа, 00:25
Здоровый образ жизни
©Pexels Курица или рыба? Какое мясо полезнее употреблять в пищу
2 августа, 20:19
Здоровый образ жизни
©Pexel Можно ли есть фрукты после тренировки? Польза и вред
1 августа, 17:26
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если качать ноги каждый день
1 августа, 11:46
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если подтягиваться каждый день по 10 раз
31 июля, 16:19
Здоровый образ жизни
©pexels.com Почему спорт помогает от стресса?
29 июля, 11:45
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если каждый день отжиматься на брусьях
28 июля, 15:32
Здоровый образ жизни
©pexels.com Почему по утрам болит голова: девять причин
28 июля, 11:59
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если заниматься спортом каждое утро
27 июля, 10:40
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если каждый день приседать по 20 раз
25 июля, 18:56
Здоровый образ жизни
©pixabay.com / Keifit Что будет, если делать по 100 отжиманий в день
25 июля, 13:01
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если каждый день делать планку
25 июля, 10:12
Здоровый образ жизни
©pixabay.com / deepkhicher Что будет, если качать пресс каждый день
25 июля, 08:03
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если каждый день ложиться спать и вставать в одно и то же время
24 июля, 19:28
Здоровый образ жизни
©pixabay.com / Divily Что будет, если каждый день есть одно и то же
24 июля, 15:15
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Как правильно подобрать обувь для повседневной ходьбы?

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus