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Сколько нужно отжиматься на брусьях

Сколько нужно отжиматься на брусьях
©pexels.com

Отжимания на брусьях - это эффективное упражнение, которое развивает верхнюю часть тела, укрепляет мышцы рук, плеч и груди, а также способствует повышению общей физической формы. Однако, сколько следует делать отжиманий на брусьях в среднем, зависит от ваших целей, физической подготовки и индивидуальных особенностей. Рассмотрим рекомендации по количеству отжиманий на брусьях для разных уровней подготовки.

Оптимальное количество отжиманий на брусьях и правильная техника: рекомендации

Начинающие:

Если вы новичок, то начните с небольшого количества отжиманий и постепенно увеличивайте нагрузку. В начале можно выполнять 3-5 отжиманий в одном подходе, проводя 2-3 подхода в течение тренировки. Постепенно увеличивайте количество подходов и отжиманий, когда ваша мышечная сила и выносливость улучшатся.

Средний уровень подготовки:

Если у вас есть определенный опыт в тренировках, вы можете выполнять от 8-12 отжиманий в одном подходе и делать 3-4 подхода. Этот диапазон позволит вам эффективно работать над развитием мышц и укреплением верхней части тела.

Продвинутые:

Для тех, кто имеет хороший физический уровень и стабильную мышечную силу, можно выполнять более 15-20 отжиманий в одном подходе. Однако важно помнить, что качество выполнения упражнения всегда важнее количества. Не забывайте о правильной технике и контроле движений.

Важные рекомендации:

  • предварительно разогрейтесь перед тренировкой, чтобы избежать травм;
  • следите за правильной техникой выполнения отжиманий на брусьях, чтобы избежать перегрузок и травм;
  • дайте мышцам отдохнуть. Выполняйте отжимания не каждый день, чтобы мышцы имели возможность восстановиться.


pexels.com

Техника отжиманий на брусьях

1. Начальное положение: ладони обхватывают перекладины сверху, ширина хвата может быть немного шире ширины плеч. Руки должны быть выпрямлены, а плечи опущены и расслаблены.

2. Подъем тела: с небольшим наклоном вперед поднимите себя, согнув в локтях. Ваша верхняя часть тела будет немного наклонена вперед.

3. Опустите тело: на вдохе медленно опустите тело, сгибая локти. Ваши локти должны двигаться назад и немного в стороны.

4. Возврат в исходное положение: на выдохе начните подниматься, выпрямляя руки. Поднимайтесь до тех пор, пока ваши руки не будут полностью выпрямлены.

Важные советы:

  • смотрите вперед и немного вверх, чтобы сохранить правильное положение головы и шеи;
  • стремитесь сохранить тело в ровной линии. Не прогибайте поясницу или не опускайте бедра;
  • контролируйте дыхание: вдыхайте при опускании тела и выдыхайте при подъеме;
  • не делайте резких движений, чтобы избежать травм.

Количество отжиманий на брусьях в среднем зависит от вашего уровня подготовки и целей тренировок. Начинайте с умеренного количества и постепенно увеличивайте нагрузку. Всегда прислушивайтесь к своему организму и обратите внимание на качество выполнения упражнения. Регулярные тренировки с отжиманиями на брусьях помогут вам развить силу, выносливость и форму верхней части тела.

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Метки:
Здоровье Тренировки дома

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