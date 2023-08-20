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Сколько и как часто нужно ходить пешком?

Сколько и как часто нужно ходить пешком?
©pexels.com

Ходьба является простым, доступным и эффективным способом поддержания общего здоровья и физической активности. Определение оптимального количества шагов в день зависит от ваших целей, образа жизни и здоровья. Рассмотрим, сколько нужно ходить пешком в день, чтобы поддерживать здоровье и физическую форму.

Оптимальное количество шагов в день: как много нужно ходить пешком для здоровья

Рекомендации ВОЗ

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослым в возрасте 18-64 лет рекомендуется уделять как минимум 150 минут аэробной физической активности умеренной интенсивности в неделю. Это можно разделить на ежедневные 30-минутные прогулки, 5 дней в неделю. Такой подход способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, снижению риска развития заболеваний и поддержанию здорового образа жизни.

Аэробной физической активности высокой интенсивности рекомендуется уделять не менее 75‑150 минут в неделю.

Норма - 10 000 шагов?

Концепция "10 000 шагов в день" получила популярность как цель для поддержания активности. Однако это число не является жестким стандартом для всех. Важно помнить, что количество шагов, которое вам нужно сделать, может зависеть от вашего начального уровня физической активности, целей и физических возможностей. Кроме того, последние исследования говорят, что для поддержания здоровья хватает и гораздо меньшее количество шагов.

Индивидуальный подход

Лучший способ определить, сколько шагов в день вам нужно, - это руководствоваться вашими собственными потребностями и целями. Если ваша цель - поддержать общую активность и здоровье, то рекомендации ВОЗ о 150 минутах умеренной активности в неделю могут быть полезными ориентирами. Если вы хотите снизить вес или улучшить физическую форму, возможно, вам понадобится больше активности.

Постепенное увеличение

Если вы начинаете заниматься ходьбой, важно начать с умеренных нагрузок и постепенно увеличивать количество шагов. Резкое увеличение активности может привести к усталости и травмам.

Какие плюсы от ежедневной ходьбы?

Увеличение количества шагов в день может принести дополнительные пользы для здоровья, такие как снижение риска заболеваний сердца, поддержание здорового веса, укрепление мышц и улучшение настроения.

Вывод:

Количество шагов, необходимых для поддержания здоровья, может варьироваться в зависимости от ваших целей и физических возможностей. Важно слушать свое тело, постепенно увеличивать активность и регулярно мониторировать свой прогресс. Независимо от того, сколько шагов вы делаете, регулярная ходьба - это замечательный способ улучшить свое здоровье и поддержать активный образ жизни.

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Метки:
Здоровье

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