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Села жизненная батарея: 5 причин срочно проверить щитовидную железу

Села жизненная батарея: 5 причин срочно проверить щитовидную железу
©pexels.com

Щитовидная железа является одной из самых важных частей нашей эндокринной системы. Она отвечает за выработку гормонов, контролирующих обмен веществ, рост, развитие и функционирование организма в целом. Однако многие люди не обращают должного внимания на здоровье своей щитовидной железы до тех пор, пока не возникают серьезные проблемы. В этой статье мы рассмотрим пять признаков, которые помогут вам проверить состояние вашей щитовидной железы и принять меры, если что-то находится в непорядке.

Изменение веса

Если ваша щитовидная железа не функционирует должным образом, это может привести к изменениям в вашем весе. Гипофункция щитовидной железы может вызвать набор веса, тогда как гиперфункция может привести к потере веса. Если вы замечаете необъяснимое изменение в вашем весе, особенно если оно происходит быстро, это может быть признаком проблем с щитовидной железой.

Уровень энергии и утомляемость

Щитовидная железа играет ключевую роль в регуляции энергии в организме. Пациенты с недостаточной функцией щитовидной железы могут испытывать постоянную усталость и чувствовать себя слабыми. Наоборот, гиперфункция щитовидной железы может вызывать беспокойство, раздражительность и беспокойство. Если вы замечаете, что ваш уровень энергии снижается или, наоборот, увеличивается без видимых причин, стоит обратить внимание на состояние щитовидной железы.

Смены настроения

Щитовидная железа влияет на мозговую активность и настроение. Пациенты с гипофункцией щитовидной железы могут испытывать депрессию, апатию и раздражительность. Гиперфункция, напротив, может вызывать нервозность, тревогу и эмоциональную нестабильность. Если вы замечаете значительные изменения в своем настроении без явных причин, рекомендуется проверить состояние щитовидной железы.

Изменение состояния волос и кожи

Щитовидная железа оказывает влияние на состояние ваших волос, кожи и ногтей. Гипофункция щитовидной железы может вызывать ломкость волос, сухую кожу и хрупкие ногти. Гиперфункция, напротив, может привести к потере волос и покрасневшей коже. Если у вас возникают проблемы с волосами, кожей или ногтями, несмотря на хорошую гигиену и здоровый образ жизни, стоит обратить внимание на состояние вашей щитовидной железы.

Отеки и болезненность шеи

Хорошая щитовидная железа должна быть невидима и непальпируема при пальпации шеи. Если вы замечаете отеки в области щитовидной железы или испытываете дискомфорт или болезненность при прикосновении к этой области, это может быть признаком проблемы с щитовидной железой.

Признаки, указанные выше, могут помочь вам проверить состояние вашей щитовидной железы. Однако важно понимать, что они могут быть обусловлены и другими причинами, поэтому при возникновении подозрений всегда рекомендуется обратиться к врачу. Лечение проблем с щитовидной железой может помочь вам восстановить баланс и обрести хорошее здоровье.

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Метки:
Здоровье

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