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Самый энергозатратный вид спорта

Самый энергозатратный вид спорта
©swimlife.by
Новости спорта Около спорта Здоровый образ жизни
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Занятия спортом полезны в любом возрасте, это научно доказанный факт. Регулярное выполнение комплексов упражнений особенно необходимо тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, склонен к ожирению, частым простудным заболеваниям и нарушениям работы сердечно-сосудистой и нервной системы. Но иногда тренировки выбирают с целью снижения веса и улучшения рельефа фигуры. В таких ситуациях необходимо выбрать тот спорт, расход энергии при котором наиболее высок. Чем больше человек потратит калорий за занятие, тем ощутимее будет результат.

Энергозатратных видов спорта на самом деле десятки, поэтому физическую активность можно подобрать под себя с учетом возможностей для тренировок.

Зачем необходимо знать затраты энергии

Чтобы похудеть или добиться рельефности мышц, нужно сжечь гораздо больше калорий, чем поступает вместе с пищей. Если не учитывать расход энергий во время тренировок, то вряд ли поставленной цели можно будет добиться и при регулярном посещении спортзала в течение нескольких месяцев.

На энергозатратность упражнений влияет в первую очередь их продолжительность и интенсивность. Чем больше задействовано мышц, тем сильнее организм выбрасывает энергию. Поэтому больше всего можно сжечь калорий, занимаясь тем спортом, в основе которого лежат интенсивные движения рук и ног.

На расход энергозапасов влияет и продолжительность тренировок. Упражнения в течение 10-15 минут можно считать только разминкой, существенно на сжигание жиров они не повлияют. Увидеть результат можно, если заниматься не менее часа, в этом случае энергия будет тратиться и в период восстановления.

Рейтинг энергозатратных видов спорта

Каждый спорт дает свою нагрузку на организм, а энергозатраты при всех видах профессиональных тренировок уже давно подсчитаны учеными. Поэтому, выбирая себе тренировки, нужно учитывать известные факты. В рейтинг самых затратных по сжиганию калорий спортивных тренировок входят:

  • Скиппинг. Если сказать проще, то это занятия со скакалкой, то есть прыжки через нее. За час интенсивных упражнений можно сжечь до 900 калорий. И это не удивительно, так как работают мышцы всего тела: ноги отвечают за прыжок и амортизацию при приземлении, пресс помогает сгруппироваться в воздухе, руки управляют скакалкой. Мышцы спины при скиппинге отвечают за легкость "полета".
  • Скайраннинг. Так называют бег по ступенькам вверх. Час скайраннинга позволяет сжечь примерно 13 калорий на каждый килограмм веса. Человек с весом в 80 килограммов потратит за одну часовую тренировку не менее 1 тысячи ккал.
  • Бег. Энергозатратность бега зависит в первую очередь от скорости движения. Если бежать со средней скоростью 8 километров, то можно избавиться от 500 ккал.
  • Трейлраннинг. Бег по пересеченной местности более энергозатратен, так как кросс проходит на неподготовленной территории с естественными возвышениями, спусками, препятствиями. При трейлраннинге задействуются все группы мышц, что сопровождается значительным выбросом энергии.
  • Хоккей. Потратить за час тренировки около 700 ккал можно, играя в хоккей. Этот спорт активизирует работу мышц рук и ног, требует сохранения равновесия и высокой скорости. То есть энергии человек затрачивает очень много.
  • Велосипедный спорт. За час езды на велосипеде можно избавиться от 300 до 500 калорий. Затраты энергии зависят от стиля езды, чем интенсивнее вы крутите педали, тем больших результатов снижения веса сможете добиться.

Выбирая вид спорта, следует учитывать состояние своего здоровья и опорно-двигательного аппарата. Так, например, бег по пересеченной местности или езда на велосипеде вряд ли подходит для тех, кто испытывает проблемы с коленными суставами. Для них безопаснее плавание, хотя в бассейне за час можно потратить не более 450 ккал.

Зимние виды спорта с высокой энергозатратностью

Физическая активность для поддержания формы нужна не только в теплое время года, но и зимой. Если вы хотите сжечь как можно больше калорий, то стоит обратить внимание на хоккей, фигурное катание и лыжи. За один час интенсивных прогулок на лыжах можно затратить не менее 500 ккал. Расход энергии возрастает при слишком низких температурах, ветре, так как организму приходится тратить энергетические запасы на сохранение температуры тела.

Центральный нападающий клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин считает самой энергозатратной игрой бадминтон. За 60 минут игры человек весом в 60-70 килограммов может потратить до 300 калорий. Не слишком много по сравнению с другими видами спортивной нагрузки, но бадминтон за счет прокачки основных групп мышц делает тело рельефным.

Таблица энергозатрат при занятиях спортом

Тренировка Расход ккал за один час (при среднем весе в 60 кг)
Настольный теннис 175
Баскетбол 360
Плавание 350
Футбол 385
Лыжная прогулка 415
Велосипедная езда на скорости 20 км/ч 460
Бег на лыжах 720
Спортивная ходьба 416
Водное поло 600

Таблица энергозатрат при разных видах деятельности

Активность Расход ккал/ч
Вождение автомобиля 50
Работа в огороде или саду 135
Генеральная уборка (вытирание пыли, мытье полов) 150
Прием пищи 35
Глажка белья 45
Сидячая работа 75
Колка дров 300

Как видно из таблиц, обычная повседневная деятельность человека не позволит потратить столько энергии, сколько необходимо для того, чтобы всегда оставаться в форме, а тем более похудеть. Если вы хотите сделать фигуру подтянутой и рельефной, то нужно выбрать для себя тот вид спорта, при котором сжигание калорий будет наиболее интенсивным. Однако нужно учитывать, что результат тренировок будет заметен, только если времени на них не жалеть.

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Метки:
Тренировки дома фитнес Легкая атлетика Хоккей Футбол Лыжный спорт

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