 vfgFLmDN5Z37D9XcM1uN1E6vSOY3YKRb8O1fHbuH
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Растяжка для спины

Растяжка для спины
Новости спорта Около спорта Здоровый образ жизни

Растяжка спины представляет собой важный этап комплексной терапии заболеваний позвоночника, опорно-двигательного аппарата. Она рекомендована к проведению до и после основных упражнений лечебной физкультуры. Тренировка спины направлена на активизацию кровообращения в поврежденных зонах. Регулярная растяжка спины позволит укрепить мышцы, сделать их эластичнее.

Профилактическая растяжка спины позволяет добиться следующих целей:

  • Расслабление мышц после нагрузок;

  • Удаление отходов обмена веществ, образовавшихся в процессе тренировки, что снизит болевой синдром в период восстановления, ускорит процессы восстановления;

  • Повышение гибкости - оказывает положительный эффект на силовые упражнения.

После упражнений происходит улучшение состояния позвоночника. Данный фактор особенно важен для людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Растяжка спины оказывает положительное воздействие на подвижность суставов, что обеспечивает результаты в силовых тренировках. Упражнения на растяжку спину являются неотъемлемым элементом любого вида спорта.

Виды растяжки

Все упражнения подразделяются на следующие категории:

  • Разминка - включает повороты корпуса, наклоны, тренировка направлена на прогревание мышц;

  • Динамическая растяжка - следует выбрать амплитуду движений, которые повторяются в среднем темпе;

  • Статическая - упражнения направлены на повышение гибкости.

Разминка включает наклоны корпуса в разных вариантах.

Мельница

Упражнение мельница необходимо включить в комплекс тренировок. При его выполнении необходимо наклониться с одновременным скручиванием корпуса. Из положения стоя выполнять наклоны, касаясь поочередно рукой противоположной ноги.

Наклоны в стороны

Наклоны корпуса в стороны рекомендуется проводить без дополнительного веса. Упражнение направлено на развитие косых мышц пресса. В положении стоя ноги на ширине плеч необходимо делать наклоны влево и вправо с поднятой вверх противоположной рукой.

Вращения тазом

Вращать тазом рекомендуется в положении стоя сначала в одну, затем в другую сторону.

Динамическая растяжка

Динамическая растяжка имеет общие черты с разминкой, движения часто совпадают. Основное отличие заключается в нюансах выполнения, другой технике.

Наклоны к стопам с касанием пальцами стоп

Наклоны обеспечивают оптимальное растяжение спинных мышц. Все движения следует выполнять с максимальной осторожностью. Важную роль играет вертикальное положение позвоночника, следует избегать скруглений в зоне поясницы. Техника выполнения должна соблюдаться. Не обязательно дотягиваться пальцами до стоп.

Наклон вперед, руки касаются пола

При выполнении растяжки следует избегать резких рывков. При выполнении упражнения необходимо встать на колени, вытянуть руки вверх, прогнуться назад в позвоночнике с прямыми руками.

Поочередные наклоны

Встать на ноги на ширине плеч, поочередно наклоняться к левой и правой стопам двумя сведенными вместе руками.

Гиперэкстензия без веса

Упражнение подходит в качестве разминки перед тяжелыми тягами. На тренажере корпус размещается определенным образом. Низ живота располагается на площадке, верх свисает вниз. Такая позиция позволит делать полный наклон корпуса вниз, обеспечит правильную проработку. Выполнять наклоны на тренажере вперед следует медленно, с соблюдением техники.

Статическая растяжка

Статическая растяжка включает упражнения, направленные на удлинение, вытяжку мышц с усилием и удержанием. Тренировка способствует растяжению мышц до определенного уровня, когда сохраняется комфорт и безболезненность. Растяжка предполагает сохранение статичного положения на протяжении 30-60 секунд.

Стремление коснуться руками пальцев ног

Сесть на пол с вытянутыми сведенными вместе прямыми ногами. Наклонить корпус к ногам, стараться коснуться руками пальцев ног. Рывки не допускаются.

Упражнение кошка

В положении стоя на четвереньках расправить плечевой пояс, выполнить покачивающие упражнения из стороны в сторону. Плавно прогнуть позвоночник, выгнуть спину вверх и вернуться вниз. В максимальных точках задерживаться на 10 секунд. Упражнение выполнять произвольное количество раз.

Касание прессом передней части бедер, не сгибая колен

Сидя на полу с прямыми ногами сделать выдох, наклониться вперед, дотронуться пальцами стоп. Плавными покачивающими движениями стараться коснуться прессом ног. Оставаться в таком положении 20 секунд, вернуться в исходное положение. Сделать семь повторов.

Вис на турнике

Вис на турнике расслабляет после нагрузок, упражнение рекомендуется делать в конце рабочего дня. С каждым днем следует продлевать время виса. Оптимальной продолжительностью упражнения является 30 секунд.

Растяжка мышц поясницы

Сесть на пол на колени, вытянуть правую согнутую в клене ногу веред, левую отвести назад. Прямую правую руку упереть в пол, левую поднять вверх. Повернуть корпус вперед, скрутить его по направлению к правой ноге.

Растяжка разгибателей спины

Сидя на стуле с упертыми в пол ступнями взяться руками за внутреннюю поверхность голеней. Наклонить вперед корпус, прогнуться с круглой спиной максимально вниз.

Полноценные комплексы стретчинга

Комплекс упражнений назначается в зависимости от состояния пациента. Полноценные комплексы стречинга включают набор разных упражнений, действие которых направлено на растяжение мышц. Растяжка при отсутствии противопоказаний может проводиться в домашних условиях.

Перекрещивание ног

В положении лежа на спине с вытянутыми вдоль тела руками согнуть колени, стопы опираются в пол. Вытянуть левую ногу, правое колено переместить через ногу, постараться дотянуться коленом до пола. Сделать семь повторов, повторить с другой ногой.

Повороты спины на стуле

Сидя на стуле взяться кистями за сиденье. Плавно поворачиваться всем телом поочередно в правую и левую стороны. Сделать 10-15 повторов. При соблюдении правил выполнения упражнения нагрузка должна приходиться на плечевой пояс.

Наклоны в положении присед

Стоя прямо с ногами на ширине плеч, пальцы стоп направлены в стороны. Сделать присед, дотронуться пальцами пола, выпрямить ноги, пятки и кисти остаются на полу. Сделать 5-10 повторов.

"Русалка"

Сидя на полу расположить согнутые в коленях конечности слева от корпуса, надавить левой рукой. Поднять вверх правую руку, увести ее вправо до возникновения максимального растяжения спинных мышц. Задержаться в положении на 15-20 секунд, выпрямиться. Сделать по пять повторов на правую и левую сторону.

Повороты ногами

Лечь на спину с согнутыми в коленях ногами, прижатыми к полу стопами. Руки расставить в стороны, коснуться ладонями пола. Сделать выдох, наклонять поочередно колени влево и вправо. Оставаться в крайнем положении по 20 секунд. Сделать 5-10 повторений.

Растяжка у стены

Встать спиной к стене, прислонить корпус, ягодицы, задние поверхности стоп к вертикальной поверхности. Осторожно поднять руки вверх, другие мышцы остаются неподвижными. Оставаться в положении 15-20 сек., опустить руки. Сделать 10 повторов.

Повороты спины в положении сидя

Сесть на пол с вытянутыми ногами, опереться на вытянутые назад ноги. Согнуть левую ногу в колене, поместить ее поверх правого бедра. Левой рукой делать надавливающие движения, прижимая колено к полу. Сделать по пять повторов на каждую сторону.

Упражнение с фитболом

Стоя на коленях сделать наклон, опереться на мяч грудной клеткой. Мягко оттолкнуться ступнями от пола, перекатиться вперед до касания пальцев пола. Оставаться в позиции на протяжении 15 секунд. Принять исходное положение. Сделать семь повторов.

Поза "Печать"

Стоять с расставленными на ширине плеч ногами. Отвести руки назад, соединить руки в замок. Сделать выдох, наклонить корпус вперед, максимально вытянуть руки. Ноги должны оставаться выпрямленными, образовывать с корпусом прямой угол. Голова находится внизу, шейные мышцы максимально расслаблены. Оставаться в позиции 20 секунд. Сделать 5-10 повторений.

Статические упражнения: плюсы и минусы

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
фитнес бодибилдинг

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 23:17
Здоровый образ жизни
Растяжка для спины Растяжка для спины
3 сентября, 14:42
Здоровый образ жизни
Статические упражнения: плюсы и минусы Статические упражнения: плюсы и минусы
1 сентября, 20:39
Здоровый образ жизни
Пиво после тренировки Пиво после тренировки
1 сентября, 12:52
Здоровый образ жизни
Жим штанги в положении лежа Жим штанги в положении лежа
31 августа, 12:19
Здоровый образ жизни
Алкоголь и спорт: польза и вред Алкоголь и спорт: польза и вред
30 августа, 16:23
Здоровый образ жизни
Горные курорты "Шымбулак" и Oi-Qaragai объединяются Горные курорты "Шымбулак" и Oi-Qaragai объединяются
25 августа, 14:35
Здоровый образ жизни
Что такое протеин? Что такое протеин?
16 августа, 10:00
Здоровый образ жизни
Первый раз в тренажерном зале: как одеться и как тренироваться Первый раз в тренажерном зале: как одеться и как тренироваться
13 августа, 11:43
Здоровый образ жизни
Занятия с тренером: отзывы, преимущества, эффективность Занятия с тренером: отзывы, преимущества, эффективность
1 июля, 13:11
Здоровый образ жизни
"Шымбулак" начал сотрудничество с "Гудаури" и еще тремя курортами Грузии "Шымбулак" начал сотрудничество с "Гудаури" и еще тремя курортами Грузии
8 октября 2020, 15:26
Здоровый образ жизни
"Во время марафона я всегда кайфую". Айсулу Азимбаева - о своем увлечении и здоровом образе жизни "Во время марафона я всегда кайфую". Айсулу Азимбаева - о своем увлечении и здоровом образе жизни
8 сентября 2020, 12:40
Около спорта
Граффити с изображением Зарины Дияс появилось в Нур-Султане Граффити с изображением Зарины Дияс появилось в Нур-Султане
15 августа 2020, 19:08
Здоровый образ жизни
Как спортсменам избавиться от депрессий и добиться совершенства с помощью психологии и анализа Как спортсменам избавиться от депрессий и добиться совершенства с помощью психологии и анализа
3 мая 2020, 15:57
Здоровый образ жизни
"Кто такой герой?". Как казахстанцы участвовали в онлайн-забеге 1 мая "Кто такой герой?". Как казахстанцы участвовали в онлайн-забеге 1 мая
29 апреля 2020, 19:07
Здоровый образ жизни
Можно ли бегать на улице? Вопросы и ответы по онлайн-забегу 1 мая Можно ли бегать на улице? Вопросы и ответы по онлайн-забегу 1 мая
10 апреля 2020, 11:00
Здоровый образ жизни
Тренировка с олимпийской чемпионкой Ольгой Рыпаковой. Эффективные советы для занятий спортом дома Тренировка с олимпийской чемпионкой Ольгой Рыпаковой. Эффективные советы для занятий спортом дома
8 апреля 2020, 13:10
Здоровый образ жизни
Взрывная функциональная тренировка на все тело. Эффективные советы для занятий спортом дома Взрывная функциональная тренировка на все тело. Эффективные советы для занятий спортом дома
6 апреля 2020, 11:08
Здоровый образ жизни
Дмитрий Баландин - тренер. Эффективные советы для занятий спортом дома Дмитрий Баландин - тренер. Эффективные советы для занятий спортом дома
3 апреля 2020, 11:25
Здоровый образ жизни
Как укрепить мышцы рук и ног. Эффективные советы для занятий спортом дома для женщин Как укрепить мышцы рук и ног. Эффективные советы для занятий спортом дома для женщин
27 марта 2020, 11:00
Здоровый образ жизни
Как заниматься спортом дома во время карантина из-за коронавируса. Эффективные советы Как заниматься спортом дома во время карантина из-за коронавируса. Эффективные советы
29 июля 2019, 15:30
Живи спортом
Живи спортом вместе с нами. Все, что нужно знать о фитнесе, еде и похудении Живи спортом вместе с нами. Все, что нужно знать о фитнесе, еде и похудении
2 июня 2019, 13:01
Атлетика
"За здоровьем!". Нур-Султан принял участие в праздновании Всемирного дня бега "За здоровьем!". Нур-Султан принял участие в праздновании Всемирного дня бега
1 июня 2019, 21:31
Живи спортом
Живи спортом вместе с нами. Что нужно знать о скандинавской ходьбе Живи спортом вместе с нами. Что нужно знать о скандинавской ходьбе
5 апреля 2019, 11:11
Футбол
Казахстан завоевал "бронзу" на турнире Doctors Community Cup Tashkent-2019 Казахстан завоевал "бронзу" на турнире Doctors Community Cup Tashkent-2019
30 января 2019, 19:41
Параспорт
Казахстан - это страна, которая развивает паралимпийский спорт - президент Международного паралимпийского комитета Казахстан - это страна, которая развивает паралимпийский спорт - президент Международного паралимпийского комитета
13 сентября 2018, 14:52
Здоровый образ жизни
Как совместить приятное с полезным, или лучший выбор для пробежки Как совместить приятное с полезным, или лучший выбор для пробежки
4 августа 2018, 15:25
Триатлон
Определились победители Кубка Азии по триатлону в Алматы Определились победители Кубка Азии по триатлону в Алматы
5 июля 2018, 21:39
Здоровый образ жизни
Объявлены победители народного челленджа "Другой ты!" Объявлены победители народного челленджа "Другой ты!"
16 июня 2018, 14:32
Массовый спорт
В Алматы состоялся благотоворительный турнир среди детей-сирот В Алматы состоялся благотоворительный турнир среди детей-сирот
13 апреля 2018, 11:13
Футбол
Команда международного аэропорта Алматы стала призером Кубка CFL ASIA 2018 Команда международного аэропорта Алматы стала призером Кубка CFL ASIA 2018
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus