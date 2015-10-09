Раскрыт возраст резкого старения человека

Ученые из Австралии выяснили, в каком возрасте происходят значительные возрастные изменения, приводящие к таким последствиям, как снижение метаболизма и иммунитета. По словам специалистов, особенно это касается людей в возрасте от 45 до 65 лет.

Стало известно, когда резко стареет организм человека

Свою версию озвучил доктор Карл Крузельницкий, имеющий ученые степени в области медицины и биомедицинской инженерии. Он обозначил возраст для серьезных изменений в организме.

"Итак, есть два внезапных падения, когда происходят серьезные изменения. Во-первых, это около 40 лет, когда снижается метаболизм. Во-вторых, около 60 лет - падает иммунитет", — заявил 77-летний доктор Карл в видео TikTok для ABC Health.

Когда человек теряет иммунитет? Известны результаты исследования

Ранее существовало мнение, что процесс старения — это медленное и устойчивое общее ухудшение здоровья, которое происходит постепенно, начиная с 20-летнего возраста.

Однако революционное исследование, опубликованное в прошлом году Медицинской школой Стэнфордского университета, показало, что процесс старения на самом деле является "нелинейным".

Что вскрылось? Исследование показало, что старение происходит "не по одному дню", а происходит двумя волнами.

Первая волна старения происходит примерно в 45 лет и приводит к значительному ухудшению состояния кожи, мышц и сердечно-сосудистой системы, а также к увеличению трудностей в метаболизме жиров, алкоголя и кофеина.

Вторая волна наступает после 60 лет и приводит к заметному падению иммунитета и функции почек, что может объяснить, почему пожилые люди более склонны к болезням.

Когда стареет человек? Мнение эксперта

Доктор Крузельницкий повторил исследование коллег, добившись примерно тех же результатов, но сделал более развернутый ответ.

Первое падение не ограничивается возрастом в 40 лет, ведь оно может произойти в промежутке от 35 до 55 лет.

Что касается второго падения, то его доктор Крузельницкий фиксировал в другом возрастном промежутке - примерно между 55 и 75 годами.

Эксперт считает, что снижение уровня химических веществ в организме в возрасте от 40 до 60 лет влияет как на иммунную систему, так и на метаболическую регуляцию.

"Это объясняет, почему люди говорят, что они делают одинаковое количество упражнений, едят одинаковое количество еды и внезапно набирают вес", — сказал ученый The Senior.

Доктор Крузельницкий сказал, что это также "в некоторой степени объясняет, почему пожилые люди с большей вероятностью заболевают определенными заболеваниями".

Как добиться долголетия?

Хотя эти связанные со старением изменения неизбежны на этих этапах жизни, доктор подчеркнул, что есть определенные вещи, которые мы все можем сделать, чтобы отсрочить начало процессов старения.

"Питайтесь хорошо и занимайтесь спортом", - заявил доктор Крузельницкий, добавив: "Вы должны заботиться о своем теле после 20 лет".

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