Правда о мужчинах: ученые измерили уровень тестостерона и полового влечения

Мужское здоровье - одна из важнейших тем для обсуждения специалистов, где уже вроде бы многое известно. Но в последнее время появилась неожиданная позиция - некоторые ученые считают, что нет связи между уровнем тестостерона и половым влечением у мужчин.

Правда ли, что уровень тестостерона не влияет на половое влечение

Исследования показывают, что низкий уровень тестостерона может привести к уменьшению полового влечения у мужчин. Как это работает?

"Тестостерон - гормон, который играет важную роль в формировании полового влечения у мужчин. Этот гормон производится яичками и корой надпочечников, и его уровень в организме мужчины может влиять на его сексуальную активность", - пишут в медицинских СМИ.

Что влияет на уровень тестостерона у мужчин?

Ранее мы выяснили, что низкий уровень тестостерона может привести к уменьшению полового влечения, но это не означает другое: высокий уровень тестостерона не приводит к сильному половому влечению. Есть и другие факторы, которые могут влиять на сексуальную активность мужчины: психологические и эмоциональные состояния.

"Есть много исследований, которые подтверждают связь между уровнем тестостерона и половым влечением у мужчин. Например, исследование, проведенное в Университете Северной Каролины, показало, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона имели большее половое влечение и чаще занимались сексом. Тестостерон также играет роль в формировании других аспектов сексуального поведения у мужчин, таких как агрессивное поведение и конкуренция за партнершу. Низкий уровень тестостерона может привести к снижению агрессивности и уверенности у мужчины, что также может отразиться на его половом влечении", - рассказывают в медицинских источниках.

Важно отметить, что уровень тестостерона у мужчин может меняться в течение жизни под воздействием различных факторов, таких как:

Возраст.

Физическая активность.

Питание.

Стресс.

Сон.

Исходя из вышеуказанной информации, важно следить за своим здоровьем и обращаться к специалистам в случае необходимости.

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Уровень тестостерона не влияет на половое влечение: новое исследование

Известно, что тестостерон играет важную роль в формировании полового влечения у мужчин, но появилась обновленная информация.

В журнале Proceedings of the Royal Society B опубликовано исследование ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре: в месячном эксперименте приняли участие мужчины в возрасте от 18 до 26 лет.

27 из них были одинокими.

14 состояли в отношениях.

Что выявили ученые? Ответ прост - когда одинокие мужчины взаимодействовали с потенциальными сексуальными партнерами, уровень тестостерона у них повышался, что свидетельствует о большем усилии в поиске второй половинки.

Авторы заявили, что уровни тестостерона и кортизола были значительно выше у одиноких мужчин по сравнению с теми, кто состоит в отношениях. Это открытие ставит под сомнение существующие представления о том, что тестостерон непосредственно влияет на сексуальное желание.

Добавим, что поддержание здорового уровня тестостерона через правильное питание, физическую активность и консультации с врачом может помочь улучшить половое здоровье и качество жизни мужчины.