Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Здоровый образ жизни
Комментарии

Правда ли, что можно заболеть, промочив ноги

Правда ли, что можно заболеть, промочив ноги
©depositphotos.com

Есть ли связь между промокшими в луже ногами и простудными заболеваниями? Нет, но заботливые родители запрещают своему любимому чаду немного похулиганить в воде. Представьте себе, что если бы каждый поход в бассейн или отпуск на море заканчивались бы походом в аптеку. Давайте разбираться.

Можно ли заболеть, если намочил ноги?

Как утверждают эксперты в области медицины, на самом деле проблема не в контакте с влагой, а в холоде, в котором оказываются ступни - и само тело.

"Причина кроется в устройстве человеческого тела: на стопах множество рецепторов нервной системы, связанных с внутренними органами. Это своеобразные датчики – к примеру, слизистая оболочка в носу реагирует на охлаждение стоп воспалением: так начинается насморк", - описывают ситуацию в источниках.

Другими словами, холод ослабляет защитные барьеры слизистых оболочек и сужает сосуды. То есть, в организме замедляется циркуляция крови. Как следствие, готовые к уничтожению инфекции лейкоциты добираются до места ее вторжения позже, и у патогенов больше времени на размножение.

Как избежать заболеваний после того, как промокли ноги

Промочить ноги - это обычное явление, с которым сталкивается каждый человек, особенно во время дождливой погоды или при походе по лужам. Но что происходит с ногами, когда они промокнут? Сначала стоит отметить, что кожа на ногах достаточно прочная и устойчива к влаге. Однако, если ноги промокли, это может привести к некоторым негативным последствиям. Что нужно сделать, чтобы их избежать?

  • Снимите промокшую обувь и носки. Важно избавиться от источника с холодной температурой и потенциальной опасностью.
  • Согрейте ноги. Их можно растереть их сухим полотенцем или опустить в теплую воду (не выше 40 градусов).
  • Просушите ноги. Для восстановления кровообращения тщательно вытрите ноги. Затем можно надеть шерстяные носки, так как этот материал отлично удерживает тепло. Можно использовать и другие варианты гардероба, главное, чтобы было тепло и сухо.

Какие последствия для здоровья могут быть от промокших ног

Мы разобрались, что промокшие ноги могут не привести к простудным заболеваниям, но могут негативно повлиять на кожу. Речь идет о грибковой инфекции. Что может произойти, если вовремя не принять меры?

  • Влага может способствовать развитию грибковых инфекций.
  • Промокшие ноги могут вызвать дискомфорт и неприятный запах.
  • Промокшие ноги могут вызвать ощущение холода и дискомфорта.

Таким образом, намочить ноги не опасно, если вовремя принять меры и обезопасить себя. Если же ситуация не позволяет отреагировать своевременно, то советуем вам обратиться за помощью к специалисту.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Здоровье Около спорта спорт

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus