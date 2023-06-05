Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Здоровый образ жизни
Комментарии

Правда ли, что из-за кондиционера можно заболеть?

Правда ли, что из-за кондиционера можно заболеть?
©pixabay.com

Кондиционеры - это обычная часть современной жизни, особенно в периоды летней жары. Однако, вокруг кондиционеров существует множество мифов и опасений, связанных с их влиянием на здоровье. В этой статье мы разберемся, насколько правдивы эти утверждения и какие могут быть реальные проблемы, связанные с использованием кондиционера.

Кондиционер вызывает простуду?

Одним из наиболее распространенных мифов является утверждение о том, что кондиционеры могут вызывать простуду или респираторные инфекции. На самом деле, причиной простудных заболеваний являются вирусы, которые передаются через воздух или контакт с инфицированными людьми, а не кондиционеры самостоятельно. Однако, если кондиционер не поддерживается в должной гигиенической чистоте, он может стать источником распространения бактерий или пыли, что может негативно сказаться на качестве воздуха в помещении.

Кондиционер сушит воздух?

Да, один из возможных эффектов использования кондиционера - это снижение уровня влажности воздуха в помещении. Сухой воздух может вызывать раздражение слизистых оболочек глаз, носа и горла, а также приводить к сухости кожи. Для смягчения этих эффектов можно использовать увлажнители воздуха или просто обеспечить достаточный уровень питьевой воды, чтобы организм мог поддерживать нормальную гидратацию.

Кондиционер вызывает аллергию?

Некоторые люди могут испытывать аллергическую реакцию на некачественный или пыльный воздух, который циркулирует через кондиционер. Однако, качественно обслуживаемый и регулярно очищаемый кондиционер, не должен быть источником аллергии. Регулярная чистка фильтров и обслуживание системы помогут снизить риск возникновения аллергических реакций.

Не забывайте проветривать помещение

Проветривание помещения важно для обеспечения качества воздуха и поддержания комфортных условий даже при использовании кондиционера. Кондиционеры помогают охлаждать воздух, но они не всегда обеспечивают свежий воздух извне. Проветривание помогает удалить старый воздух, который может содержать загрязнения и запахи, и заменить его свежим воздухом. Внутренняя атмосфера может становиться загрязненной из-за различных факторов, таких как выделения от людей и животных, пыль, химические испарения из мебели и бытовой техники.

Кондиционеры сами по себе не являются причиной заболеваний. Однако некоторые негативные побочные эффекты, такие как сухость воздуха и раздражение слизистых оболочек, могут возникать из-за неправильного использования или недостаточного обслуживания кондиционера. Важно соблюдать гигиенические стандарты, очищать фильтры и обслуживать систему кондиционирования воздуха, чтобы минимизировать риски и наслаждаться комфортной атмосферой в помещении.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Здоровье

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 14:44
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Правда ли, что из-за кондиционера можно заболеть?
Сегодня , 13:00
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Можно ли заниматься спортом в жару?
2 июня, 09:57
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если бегать каждый день
1 июня, 11:54
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если качать пресс каждый день?
31 мая, 18:54
Здоровый образ жизни
©pexels.com Особые тренировки: почему нельзя пропускать день ног
31 мая, 11:20
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если отжиматься каждый день?
25 мая, 11:43
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Причины неприятного запаха изо рта и как от него избавиться
26 апреля, 10:14
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Картофель: насколько он вреден и как часто его можно есть
11 апреля, 15:41
Здоровый образ жизни
©pexels.com Бег или ходьба - что выбрать
10 апреля, 18:01
Здоровый образ жизни
©pexels.com Сколько нужно ходить пешком в день?
9 апреля, 12:35
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Почему вам может быть плохо из-за хлеба? Как бороться с непереносимостью глютена
7 апреля, 14:52
Здоровый образ жизни
©instagram.com/eric_davidich Популярный автоблогер рассказал, зачем уменьшил желудок
7 апреля, 13:05
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Какая еда ухудшает здоровье мужчин, ответил диетолог
6 апреля, 14:34
Здоровый образ жизни
©pixabay.com "Я мужик, поем шашлык". Почему мясо гниет, когда вы переедаете
6 апреля, 13:15
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Сколько белка нужно есть в день?
6 апреля, 11:58
Здоровый образ жизни
©Pixabay.com Витамины для мужчин: как улучшить состояние здоровья
4 апреля, 11:07
Здоровый образ жизни
©pexels.com Как набрать мышечную массу без мяса
4 апреля, 10:09
Здоровый образ жизни
Канело и Мейвезер в ледяных ваннах. Кадры из видео Зачем спортсмены принимают ванну со льдом?
3 апреля, 18:20
Здоровый образ жизни
©instagram.com/schwarzenegger Шварценеггер назвал два секрета, которые всегда помогали ему похудеть
3 апреля, 11:10
Здоровый образ жизни
Instagram: cristiano/harrykane Пять известных футболистов, которые не пьют алкоголь
30 марта, 13:24
Здоровый образ жизни
©pexels.com Сколько воды нужно пить в день?
30 марта, 12:53
Здоровый образ жизни
©pexels.com Мужская сила: какие витамины помогут улучшить здоровье
30 марта, 09:58
Здоровый образ жизни
©pexels,com Как заставить себя заняться спортом
29 марта, 23:10
Здоровый образ жизни
©Pexels: Gustavo Fring Как правильно готовиться к отцовству: советы по питанию и образу жизни
26 марта, 10:22
Здоровый образ жизни
©pexels.com Когда лучше бегать: утром или вечером
26 марта, 08:22
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Проснулся уставшим и разбитым: причины и важные советы
24 марта, 18:35
Здоровый образ жизни
Иллюстративное фото ©pexels.com Как выбрать лучший протеин для набора мышечной массы: советы
24 марта, 14:45
Здоровый образ жизни
©unsplash.com Почему выпадают волосы?
24 марта, 13:09
Здоровый образ жизни
© Какой спорт меньше всего изнашивает мужчин
18 марта, 09:52
Здоровый образ жизни
©news.uthscsa.edu Секс, спорт и телефон: причины бессонницы и борьба с плохим сном

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus