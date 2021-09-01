После изнурительной тренировки в зале или дома хочется выпить чего-то холодненького, освежающего. Таким напитком может стать пиво. Но все тренеры в голос говорят, что алкоголь и спорт - несовместимые вещи. Так ли это на самом деле, разберемся в данной статье.

Можно ли пить пиво после тренировки?

Совмещать алкоголь и спорт возможно, но доза спиртных напитков должна быть умеренной. Если употреблять большое количество спиртных напитков, построить красивое спортивное тело не получится, так как этиловый спирт замедляет синтез мышечных волокон. А уж сразу после тренировки алкоголь вообще не рекомендуется употреблять. Поэтому от пива после занятий спортом лучше отказаться.

Несмотря на то, что пиво дает ощущение расслабленности, оно также снижает темпы синтеза мышечных волокон. Это значит, что мышечная масса не растет. А ведь процесс роста мышц как раз происходит после тренировки, а не во время нее.

Помимо этого, пиво является мочегонным напитком. Во время занятий спортом итак происходит потеря жидкости в организме за счет потоотделения. Если еще выпить пиво, то происходит обезвоживание организма, прогресс замедляется. Вода и белок - это главные элементы, способствующие построению мышечной массы.

Выпить пиво после тренировки допускается спустя 6-7 часов. Примерно за такое же время до нее также не рекомендуется пить данный спиртной напиток. Согласно статистике, даже на следующий день после тренировки пиво замедляет рост мышечных волокон на 10-20 процентов.

Что будет, если после тренировки выпить пива?

Несмотря на то, что пиво расслабляет организм человека (мышцы в том числе), утоляет жажду и насыщает организм микроэлементами, сразу пить его после физических нагрузок не рекомендуется.

Тренировка - это процесс работы над телом. Задействуются сердечная-сосудистая система, легкие, в целом организм начинает интенсивнее работать, выделять больше энергии. Бутылка выпитого пива замедляет работу печени, почек, что наносит вред организму, происходит обезвоживание.

Некоторые считают, что полезно будет выпить пиво перед тренировкой, так как этот алкогольный напиток бодрит. Несмотря на то, что пиво действительно бодрит, пить его перед занятиями спортом не стоит. Во-первых, оно, как любой другой продукт, имеет калорийность (как известно, за 1-1,5 часа до тренировки нельзя есть). Во-вторых, нарушается водный баланс за счет мочегонной функции пива. В-третьих, во время физической нагрузки тратится большое количество энергии (это стресс для организма), так еще и тратится энергия на усвоение этилового напитка (стресс для организма увеличивается).

Ученые считают, что единственным полезным пивом (конечно, в умеренных дозах) является темное. Однако его тоже можно пить только через 6-7 часов после физических нагрузок. Состав темного пива схож с составом красного вина, которое в умеренных количествах полезно для сердечно-сосудистой и кровеносной систем.

Влияние на тестостерон

Чтобы построить красивое рельефное тело, необходим тестостерон. Если же злоупотреблять пивом, сделать это не получится. Связано это с тем, что в пиве содержится большое количество женского гормона - эстрогена. Эстроген будет подавлять тестостерон.

У мужчин, которые пьют много пива, появляются очертания женской фигуры: живот, грудь, объемные ягодицы.

Для женщины пиво более безвредно, однако злоупотреблять все равно не стоит. Во-первых, пиво калорийное, соответственно, начинает расти вес. Во-вторых, может появиться алкогольная зависимость, которая у женщин не лечится.

Организм после тренировки

Выше было выяснено, что пиво после занятий спортом пить крайне не рекомендуется. Теперь рассмотрим, какой вред несет пиво для каждого органа:

Физические нагрузки сопровождаются затратой большого количества энергии, много работы приходится на сердечно-сосудистую систему. Для переработки пива требуется дополнительная энергии, соответственно, сердечно-сосудистая система начинает работать на износ.





Все спиртные напитки дают большую нагрузку на печень. От спорта печень также нагружается, поэтому нагрузка увеличивается в два раза.





Мышцам после физической нагрузки необходимо восстановление. Если пить пиво после занятий, они постепенно становятся мягкими, нежными и слабыми, в результате чего могут рваться и травмироваться при последующих физических нагрузках.





В пиве содержится много женского гормона эстрогена, а для построения мышечных волокон необходим мужской гормон тестостерон. Чрезмерное употребление пива у мужчин приводит к появлению груди, живота и объемных ягодиц.





Пиво считается калорийным, поэтому с ним можно легко набрать вес (жиры). А ожирение приводит к проблемам во всем организме.

В целом чрезмерное употребление алкоголя негативно сказываются на организм человека. Это также может привести к алкогольной зависимости.

Разрешено ли безалкогольное пиво?

Безалкогольное пиво менее отрицательно сказывается на организме человека после спортивных упражнений, так как в нем содержится лишь 0,5 процента этилового спирта. Однако все остальные компоненты, мешающие построить мышечную массу, в нем присутствуют. Калорий в безалкогольном пиве столько же, сколько и в обычном пиве. Поэтому лучше не вредить своего организму и не свести все усилия занятия спортом на нет.

Выпить пиво можно будет через 6-7 часов после занятий спортом. За это же время до тренировки так же не рекомендуется пить данный спиртной напиток.

Через 2 часа после тренировки

Основной рост мышечных волокон происходит не в период тренировки, а после, во время отдыха. Алкоголь замедляет этот процесс. Ученые считают, что лучшее время для восстановления мышц - 10 часов. Поэтому пить пиво за 10 часов до занятий спортом и после нежелательно. Организм будет тратить свою энергию на устранение токсинов, а не на построение мышечной массы.

Мышцы на 80 процентов состоят из воды, поэтому она им необходима. Важно поддерживать водный баланс. С пивом этого сделать не получится, так как оно обладает мочегонным эффектом и приводит к большой потери жидкости организмом. После спортивных упражнений можно пить обычную негазированную воду и травяной чай.

Мнения по поводу того, можно ли пить пиво после тренировки, разные. Однако любой алкогольный напиток (пиво в том числе) снижает эффективность занятий спортом особенно сразу после нее.

Жим штанги в положении лежа

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