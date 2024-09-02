Названы популярные продукты, которые сокращают жизнь

Хотите оставаться красивым и молодым? Да, вы можете соблюдать ежедневный режим сна, заниматься спортом и регулярно ходить по врачам, но если в своем рационе вы даете себе "слабину", то ни о каком положительном результате не будет и речи. Как исправить ситуацию? Эксперты делятся советами, а мы попытаемся разобраться.

Правда ли, что выявлены продукты, лишающие красоты

Врачи советуют не только вести активный образ жизни, но обратить внимание на свое меню - некоторые продукты нужно исключить из списка.

"Каждый человек хочет оставаться здоровым и молодым как можно дольше. Если здоровье мы можем взять под контроль, то строение организма — нет. Чтобы продлить молодость, важно регулярно делать физические упражнения, высыпаться, бороться со стрессом, придерживаться здорового рациона", — цитирует врача Ирину Сергееву издание NGS24.

По ее словам, существуют четыре продукта, оказывающие негативное влияние на здоровье человека.

Что будет, если регулярно пить "газировку"

Врач признается, что в первую очередь она бы исключила сладкие газированные напитки, ведь они опасны для организма.

"Если это была бы просто вода, то она приносила бы пользу для организма. Но так как в эту воду добавляются сахар, красители, ароматизаторы и газация, то полезная вода превращается в опасную для нашего организма жидкость", - заключает Сергеева.

Что произойдет, если пить сладкие газированные напитки? Врач называет следующие последствия:

Талия становится менее стройной.

Ухудшается состояние кожи.

Проявляется целлюлит.

Провоцируются проблемы в желудочно-кишечном тракт.

Выпечка опасна для здоровья?

Домашние лакомства или вкусную булочку сложно убрать из своего ежедневного меню, но ограничить количество в рационе вполне осуществимо. В противном случае - есть риск серьезных заболеваний.

"Если мы употребляем круассаны и пирожные всего лишь раз в месяц, то вреда никакого не будет. А вот если употребляем их чаще одного раза в день, то, конечно, стоит начинать бить тревогу, есть риск развития сахарного диабета и ожирения. А с такими заболеваниями о продлении молодости говорить уже сложно", — заявляет врач.

Почему нужно убрать соль из вашего рациона?

Ответ прост. Соль может вывести из равновесия водный баланс в вашем организме - по этому поводу есть рекомендация Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Опасно, когда человек потребляет ее слишком много. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всего одну чайную ложку соли в день, — говорит врач. — Если больше, уже нарушается водный баланс, сохранение которого важно для всех клеток организма".

Почему опасно употреблять много соли? Поваренная соль наносит вред организму одновременно по двум системам - пищеварительной и кровеносной.

"Пищеварительная система страдает от разъедающих способностей соли. Легко сделать вывод, что первый удар выпадает на желудок, в который хлорид натрия направляется прямо из пищевода, а затем страдают и почки", - делают вывод в медицинских изданиях.

Врачи призывают отказаться от алкоголя: есть причины

Возможно, что мы подошли к самому запретному продукту для любого возраста, но если вы хотите продлить молодость, то от алкоголя придется отказаться.

"Алкогольные напитки также приводят к обезвоживанию и дают сильную нагрузку на все системы органов, ускоряют процесс старения организма", — заключает врач Сергеева.

Почему нужно "бросить пить"? Он очень вреден:

Алкоголь поражает поджелудочную железу.

Алкоголь оказывает негативное влияние на печень, желудок и пищевод.

100 граммов алкоголя убивают свыше восьми тысяч клеток головного мозга.

Таким образом, если вы хотите сохранить и продлить срок своей красоты и молодости, то небольшое ограничение в рационе поможет вашему грамотному распределению своего времени и физическим нагрузкам.

Перед переходом на новое меню рекомендуем обратиться к специалистам и убедиться, что вам доступны рекомендации.