Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
12 июня - день общенационального траура
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Здоровый образ жизни
Комментарии

Можно ли есть перед сном. Что говорят об этом врачи?

Можно ли есть перед сном. Что говорят об этом врачи?
©pixabay.com

Одним из распространенных вопросов, связанных с питанием и сном, является вопрос о том, можно ли есть перед сном. Мнения на этот счет расходятся, и многие люди задаются вопросом, какое воздействие может оказывать пища, употребляемая перед сном, на качество сна и общее благополучие организма. В этой статье мы рассмотрим различные факторы, которые следует учитывать при решении, есть ли перед сном или нет.

Пищеварение и сон

Один из основных аргументов против еды перед сном заключается в том, что пищеварительная система может быть активна во время сна, что может вызвать неудобства и нарушение сна. Тяжелая или жирная пища, богатая протеинами, может требовать более длительного времени для полного переваривания и может вызывать ощущение тяжести или изжогу. Поэтому многие рекомендуют избегать такой пищи перед сном.

Влияние на качество сна

Некоторые исследования показывают, что прием больших количеств пищи перед сном может негативно влиять на качество сна. Особенно если пища содержит кофеин, алкоголь или острые специи, она может стимулировать нервную систему и затруднить засыпание или привести к поверхностному сну.

Желание поесть перед сном

Некоторые люди сталкиваются с проблемой ночного перекусывания или сильного голода перед сном. В таких случаях умеренное употребление легких и здоровых продуктов, таких как фрукты, овощи или йогурт, может быть разумным выбором. Эти продукты богаты питательными веществами и могут помочь утолить голод, не нанося вреда сну или пищеварению.

Индивидуальные особенности

Важно отметить, что каждый организм индивидуален и может иметь свою реакцию на пищу перед сном. Некоторым людям может не быть проблем с пищей перед сном, и они могут хорошо спать независимо от этого. Другие же могут испытывать дискомфорт или нарушение сна. Поэтому важно обратить внимание на свои собственные ощущения и принять решение, исходя из них.

Что говорят врачи?

Доктор медицинских наук, сомнолог Роман Бузунов в YouTube-подкасте врача Александра Дзидзарии отметил, что пищеварение можно сравнить с доменной печью.

"Туда что-то загрузили - организм активно начинает все это переваривать. Желательно прекратить прием пищи за два, лучше за три часа до сна. Но ужин при этом не должен составлять больше 20 процентов от общего рациона пищи. А не так, чтобы не завтракали, не обедали, а на ужин съели все, что накопили за весь день", - сказал Бузунов.

Есть перед сном или нет - все же индивидуальный выбор, который должен учитывать различные факторы, такие как тип пищи, чувство голода и реакция организма на пищу перед сном. Умеренное и легкое питание, богатое питательными веществами, может быть приемлемым выбором для многих людей. Однако тяжелая или жирная пища, алкоголь или кофеин следует избегать перед сном, чтобы предотвратить возможные проблемы с пищеварением и качеством сна.

Если у вас возникают проблемы с сном или с пищевыми привычками перед сном, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы получить индивидуальные рекомендации и советы, учитывая ваши потребности и особенности организма.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сон Продукты питания

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 12:48
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Можно ли есть перед сном. Что говорят об этом врачи?
Сегодня , 11:21
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Почему недостаток сна приводит к набору веса
8 июня, 15:10
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если делать берпи каждый день
8 июня, 12:06
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Почему летом постоянно хочется спать и как с этим бороться
6 июня, 15:50
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Почему пиво опасно пить в жару
6 июня, 12:27
Здоровый образ жизни
©pexels.com Храп во сне: причины, проблемы и способы избавиться
5 июня, 14:44
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Правда ли, что из-за кондиционера можно заболеть?
5 июня, 13:00
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Можно ли заниматься спортом в жару?
2 июня, 09:57
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если бегать каждый день
1 июня, 11:54
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если качать пресс каждый день?
31 мая, 18:54
Здоровый образ жизни
©pexels.com Особые тренировки: почему нельзя пропускать день ног
31 мая, 11:20
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если отжиматься каждый день?
25 мая, 11:43
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Причины неприятного запаха изо рта и как от него избавиться
26 апреля, 10:14
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Картофель: насколько он вреден и как часто его можно есть
11 апреля, 15:41
Здоровый образ жизни
©pexels.com Бег или ходьба - что выбрать
10 апреля, 18:01
Здоровый образ жизни
©pexels.com Сколько нужно ходить пешком в день?
9 апреля, 12:35
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Почему вам может быть плохо из-за хлеба? Как бороться с непереносимостью глютена
7 апреля, 14:52
Здоровый образ жизни
©instagram.com/eric_davidich Популярный автоблогер рассказал, зачем уменьшил желудок
7 апреля, 13:05
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Какая еда ухудшает здоровье мужчин, ответил диетолог
6 апреля, 14:34
Здоровый образ жизни
©pixabay.com "Я мужик, поем шашлык". Почему мясо гниет, когда вы переедаете
6 апреля, 13:15
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Сколько белка нужно есть в день?
6 апреля, 11:58
Здоровый образ жизни
©Pixabay.com Витамины для мужчин: как улучшить состояние здоровья
4 апреля, 11:07
Здоровый образ жизни
©pexels.com Как набрать мышечную массу без мяса
4 апреля, 10:09
Здоровый образ жизни
Канело и Мейвезер в ледяных ваннах. Кадры из видео Зачем спортсмены принимают ванну со льдом?
3 апреля, 18:20
Здоровый образ жизни
©instagram.com/schwarzenegger Шварценеггер назвал два секрета, которые всегда помогали ему похудеть
3 апреля, 11:10
Здоровый образ жизни
Instagram: cristiano/harrykane Пять известных футболистов, которые не пьют алкоголь
30 марта, 13:24
Здоровый образ жизни
©pexels.com Сколько воды нужно пить в день?
30 марта, 12:53
Здоровый образ жизни
©pexels.com Мужская сила: какие витамины помогут улучшить здоровье
30 марта, 09:58
Здоровый образ жизни
©pexels,com Как заставить себя заняться спортом
29 марта, 23:10
Здоровый образ жизни
©Pexels: Gustavo Fring Как правильно готовиться к отцовству: советы по питанию и образу жизни

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus