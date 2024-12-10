Люди не обращают внимание: известны болезни, приводящие к раку

Рак является одним из самых опасных заболеваний современности, а его причины могут быть самые различные. Последние исследования показали, что некоторые болезни могут увеличить риск развития рака у человека. Например, вирус гепатита B и C может привести к развитию рака печени. Есть и другие варианты.

Правда ли, что любые болезни могут привести к раку

Последние исследования подтверждают, что список заболеваний, которые могут привести к онкологическим проблемам - весьма обширен.

Какие болезни могут довести до рака

Люди, страдающие от гепатита, имеют повышенный риск развития гепатоцеллюлярного рака, который является одним из наиболее смертельных видов рака.

Хронический гастрит, язва желудка или хронический колит могут привести к раку соответственно желудка, кишечника или прямой.

Болезни, связанные с нарушением иммунной системы, такие как ВИЧ/СПИД, также могут увеличить риск развития рака у человека. Иммунодефицитные состояния делают организм более уязвимым к различным заболеваниям, включая рак.

Исследования также показали, что некоторые наследственные болезни могут увеличить риск рака. Например, лишний вес и ожирение могут привести к развитию рака различных органов, включая молочную железу, почки или печень.

Важно помнить, что наличие одной из перечисленных выше болезней не обязательно означает, что человек обязательно заболеет раком, но могут "помочь" онкологическому заболеванию.

Можно ли после простуда подхватить рак?

Хирург-онколог Иван Карасев озвучил основную причину возникновения рака: по его словам, в 95% случаев к нему приводят заболевания, на которые многие люди не обращают внимания.

"При возникновении хронических недугов клетки постепенно наслаиваются друг на друга, затем происходит сбой — и развивается опухолевый процесс. По этой причине важно серьезно относиться к своему здоровью не запускать болезни, а также регулярно проходить диспансеризацию. Карасев рассказал, что список из предраковых недугов довольно обширный. И для каждого органа он свой. Например, пневмонии могут привести к раку легких, гастрит — желудка, полипы и колиты — кишечника, мастопатия — молочных желез и так далее", - пишут в СМИ.

Врач подчеркнул, что риск развития онкологии на фоне различных предраковых заболеваний возникает обычно после 60 лет. А вот риск унаследовать болезнь высок до 50 лет. При этом у молодых людей онкология развивается быстрее из-за быстрого обменного процесса.

По официальной статистике, онкозаболевания каждый год уносят жизни 10 миллионов человек. Рак занимает второе место, после сердечно-сосудистых заболеваний, по причине смертей.

Однако, знание о возможных факторах риска позволяет принимать меры по их предотвращению и раннему выявлению рака. Поэтому важно вести здоровый образ жизни, включая правильное питание, отказ от вредных привычек, регулярные медицинские осмотры и обследования. Только таким образом можно снизить риск развития рака и сохранить здоровье на долгие годы.