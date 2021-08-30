Горные курорты "Шымбулак" и Oi-Qaragai объединяются

Горные курорты "Шымбулак" и Oi-Qaragai запускают единый сезонный абонемент. Он позволит алматинцам и гостям города насладиться активностями двух курортов.

"По единому абонементу (скипассу) в течение зимнего сезона можно будет пользоваться подъемниками на двух курортах без ограничений. Создание такого продукта - это первый этап объединения алматинских горных курортов. Справедливая система распределения бюджета позволит в будущем присоединиться к проекту и другим курортам Алматы и Алматинской области. За развитием отдельных курортов начинается развитие горнолыжной отрасли в целом.

В перспективе рассматривается создание недельного скипасса, который станет отличным предложением для туриста, посетившего Алматы в зимний сезон. Дальнейшее развитие и популяризация горнолыжного туризма будет также проходить при активной поддержке акимата города Алматы", - говорится в сообщении

- Горнолыжная отрасль не стоит на месте, и каждый год мы работаем над усовершенствованием и созданием новых продуктов. Анализ повышенного спроса к катанию на различных курортах среди туристов привел к идее создания единого сезонного скипасса. В прошлом году Национальная компания "Kazakh Tourism" отмечала необходимость коллаборации участников туристской отрасли в это сложное время, призывала "опустить ширмы" между конкурентами, объединять услуги в общие пакеты и начать делиться данными статистики друг с другом, - рассказал генеральный директор горного курорта "Шымбулак" Ринат Абдрахманов.

- Это большой шаг в развитии горнолыжного кластера Алматинской области. Создавая единые сервисы, мы повышаем привлекательность горнолыжного рынка Казахстана для иностранных туристов, которым интересны разнообразие и значительная суммарная протяженность трасс. Я уверен, что синергетический эффект от создания этого продукта мы сможем видеть уже в этом сезоне. Это выгодно всем участникам: от курортов и гостей до города и страны, - поделился генеральный директор горного курорта Oi-Qaragai Ерлик Балфанбаев.

Отмечается, что единый сезонный скипасс появился в продаже 28 августа 2021 года. Он даст выбор алматинцам и гостям города по проведению досуга на одном из курортов. Общее количество трасс, доступных для катания владельцам абонементов, составит 38, протяженность их будет равна 45 километрам, а количество подъемников, которыми смогут пользоваться обладатели единых скипассов, увеличится до 19.

Разработанный продукт станет базой для совместной маркетинговой активности курортов, что должно повысить ее эффективность и приведет к увеличению рынка горнолыжного спорта в Алматы. Такая кампания поможет популяризации двух объектов, сделает горнолыжный отдых для гостей более разнообразным и доступным. Объединение двух курортов станет историческим моментом в развитии горнолыжной отрасли страны.

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