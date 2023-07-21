Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Здоровый образ жизни
Комментарии

Достаточно ли заниматься спортом по 30 минут в день?

Достаточно ли заниматься спортом по 30 минут в день?
©pixabay.com

Время и занятость часто становятся главными причинами, по которым люди не уделяют достаточно времени для физической активности. В этом контексте возникает вопрос: достаточно ли заниматься спортом всего 30 минут в день? Рассмотрим, какие преимущества приносит 30-минутная физическая активность и соответствует ли она рекомендациям для поддержания здоровья.

Преимущества 30-минутной физической активности:

Поддержание здорового веса и контроль над ним

30 минут активности в день помогают сжигать калории и поддерживать здоровый вес. Даже умеренные формы физической активности, такие как ходьба или умеренные упражнения, способствуют контролю над весом и снижению риска развития ожирения.

Укрепление мышц и костей

Ежедневные упражнения помогают укрепить мышцы и улучшить густоту костей, что особенно важно для предотвращения остеопороза у пожилых людей.

Улучшение кардиоваскулярной функции

Регулярные физические нагрузки способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению кровообращения и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижение стресса и улучшение настроения

Физическая активность способствует выработке эндорфинов - гормонов радости, что уменьшает уровень стресса и улучшает настроение.

Повышение уровня энергии

Занятия спортом улучшают общее состояние организма и повышают уровень энергии на протяжении дня.

Улучшение сна

Регулярная физическая активность способствует более качественному сну и помогает справляться с проблемами бессонницы.

Соответствие рекомендациям:

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для поддержания общего здоровья взрослым рекомендуется выполнять минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут интенсивной физической активности. Это означает, что 30 минут активности в день, если выполнять ее хотя бы пять дней в неделю, соответствует минимальной рекомендации ВОЗ.

Важно понимать, что чем больше времени вы уделяете физической активности, тем больше преимуществ вы получаете. Если у вас есть возможность увеличить время тренировок или добавить разнообразных форм физической активности, это только улучшит ваше общее состояние здоровья.

Заключение:

30-минутная физическая активность в день является значимым вкладом в заботу о своем здоровье и благополучии. Она способствует поддержанию здорового веса, укреплению мышц и костей, улучшению кардиоваскулярной функции, снижению стресса, улучшению настроения и повышению уровня энергии. 30 минут активности в день соответствуют минимальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и способны принести множество пользы вашему организму. Если у вас есть возможность увеличить время тренировок или добавить разнообразных видов физической активности, это только усилит положительные результаты и улучшит ваше физическое и психическое состояние.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Здоровье

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus