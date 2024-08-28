Что будет, если заразиться оспой обезьян

Главный санитарный врач подписал постановление о мероприятиях по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян (вирус Monkeypox или Mpox) в Казахстане, а мы хотим рассказать об инфекционном заболевании и мерах, которые могут обезопасить ваше здоровье и здоровье ваших близких.

Правда ли, что во время секса можно заразиться оспой обезьян

В медицинских изданиях пишут, что инфекционное заболевание вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов и лихорадку. Возбудителем является вирус mpox из семейства поксвирусов (прежнее его название — англ. monkeypox) генетически близок к вирусу натуральной оспы.

Как можно заболеть оспой обезьян?

Заболеть оспой обезьян может любой человек, а передается она от грызунов, таких как мыши и белки. Болезнь распространяется при разных видах контакта:

С человеком - через прикосновения, поцелуи или секс.

С животными - во время охоты, снятия шкуры или их приготовления в пищу.

С материалами, которые ранее использовались зараженными и были загрязнены.

Как понять что у тебя оспа? Заболевание выражается в слабости, тошноте, головной боли. Иногда поднимается температура до 38-39 градусов, возникает рвота. У некоторых больных продромальный период отсутствует, и через некоторое время после заражения сразу появляются высыпания.

Симптомы оспы обезьян?

Признаки и симптомы оспы обезьян обычно проявляются в течение недели, но могут начаться и через несколько недель после заражения. Симптомами оспы обезьян являются:

Сыпь, как правило, появляется на лице, кистях рук и ступнях ног.

Лихорадка.

Боль в горле.

Головная боль.

Боли в мышцах.

Боли в спине.

Общая слабость.

Увеличение лимфатических узлов.

Симптомы болезни обычно сохраняются 2–4 недели, но могут длиться дольше у людей с ослабленной иммунной системой.

Как обезопасить себя от оспы обезьян?

В СМИ пишут, что вероятность появления оспа обезьян в Казахстане минимальна, а по утверждениям экспертов "большинство людей полностью выздоравливают, но у некоторых заболевание протекает в тяжелой форме".

Так или иначе, существуют Минздрав рекомендует казахстанцам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать следующие меры предосторожности:

Избегать контакта с больными людьми и дикими животными. Вирус может передаваться при контакте с зараженными обезьянами, крысами и другими животными;

Использовать средства защиты. При контакте с животными или их продуктами важно использовать защитную одежду и перчатки;

Соблюдать гигиену. Регулярное мытье рук и использование дезинфицирующих средств помогает снизить риск передачи инфекции;

Не рекомендуется без крайней необходимости посещать страны, где уже зафиксированы случаи заражения оспой обезьян;

Обратиться к врачу при первых симптомах. При появлении сыпи, высокой температуры и других симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Добавим, что заболевание, не имеющее специфического метода лечения, лечат противовирусными препаратами.