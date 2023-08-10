Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Здоровый образ жизни
Комментарии

Что будет, если ходить по 30 000 шагов каждый день?

Что будет, если ходить по 30 000 шагов каждый день?
©pexels.com

Прогулка - это не только приятное занятие, но и прекрасный способ поддерживать физическую активность и заботиться о своем здоровье. Однако, что произойдет, если вы решите каждый день пройти целых 30 000 шагов? Этот вопрос заставляет задуматься о влиянии такого уровня активности на организм. В этой статье мы рассмотрим положительные стороны и потенциальные риски ежедневного хода в таком объеме.

Влияние 30 000 шагов на здоровье: положительные стороны и возможные риски

Положительные стороны:

  1. Укрепление кардио-сосудистой системы. Пройдя 30 000 шагов каждый день, вы существенно улучшите работу вашего сердца и сосудов. Регулярная физическая активность помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поддерживает здоровое давление и уровень холестерина.

  2. Поддержание здорового веса. Высокая физическая активность, связанная с таким количеством шагов, способствует потере лишних килограммов. Это может быть особенно полезно для тех, кто стремится к снижению веса или поддержанию здорового облика.

  3. Улучшение настроения. Физическая активность способствует выделению эндорфинов - гормонов счастья, которые помогают бороться со стрессом, тревожностью и депрессией. Прогулки могут значительно улучшить ваше эмоциональное состояние.

Потенциальные риски:

  1. Переутомление и травмы. Слишком интенсивная физическая активность, включая долгие прогулки, может привести к переутомлению и повышенному риску получения травм, особенно если ваше тело не привыкло к такой нагрузке. Важно следить за сигналами организма и давать ему достаточно времени на восстановление.
  2. Отсутствие времени на восстановление. Если вы каждый день выполняете такую высокую интенсивность физической активности, вашему организму может не хватить времени на полноценное восстановление. Это может привести к негативным последствиям для общего здоровья и эффективности тренировок.
  3. Влияние на сон. Интенсивная физическая активность перед сном может повлиять на качество вашего сна. Хотя физическая активность обычно способствует улучшению сна, слишком интенсивные тренировки ближе ко времени сна могут оказать обратное воздействие.

Если вы решили делать такое количество шагов ежедневно, важно внимательно слушать свое тело и следить за его реакцией. Если вы чувствуете переутомление, боли или другие негативные симптомы, возможно, стоит уменьшить интенсивность или предоставить себе больше времени на восстановление.

Лучше всего проконсультироваться с врачом или физическим тренером, чтобы оценить, насколько такой уровень активности подходит именно вам, и разработать план тренировок, который соответствует вашим целям и состоянию здоровья.


pexels.com

Что советуют специалисты?

Количество шагов в день, которое считается нормой, может различаться в зависимости от различных факторов, таких как возраст, уровень физической активности, цели здоровья и индивидуальные обстоятельства. Однако общие рекомендации составляют около 10 000 шагов в день.

Эта цифра стала популярной, потому что она обозначает приблизительное количество шагов, которое люди должны делать, чтобы поддерживать активный образ жизни и основную физическую активность. Однако некоторые исследования показывают, что даже меньшее количество шагов может иметь положительное влияние на здоровье. Совсем недавно ученые развеяли миф о правиле "десяти тысяч шагов".

Похоже, что для достижения позитивного эффекта можно ограничиться и меньшим количеством шагов. Новое исследование, проведенное американскими и польскими медиками, показало, что для снижения риска смерти достаточно четырех-пяти тысяч шагов. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в European Journal of Preventive Cardiology.

Заметное влияние на снижение смертности от всех причин наблюдается уже при 3967 шагах в день, а от сердечно-сосудистых болезней - при 2337 шагах.

Заключение

Прогулки и активный образ жизни - важные компоненты здоровья. Однако выполнение 30 000 шагов каждый день требует внимательного баланса между пользой и потенциальными рисками. Лучше всего проконсультироваться с врачом или физическим тренером, чтобы разработать подходящий план тренировок, который соответствует вашим целям и особенностям организма. Важно слушать свое тело и давать ему достаточно времени на восстановление, чтобы достичь оптимальных результатов и поддержать свое общее здоровье.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Здоровье

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 12:08
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если ходить по 30 000 шагов каждый день?
Вчера , 09:53
Здоровый образ жизни
©pexels.com Можно ли тренироваться каждый день?
8 августа, 12:05
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет с телом через месяц, если отжиматься по 500 раз в день
5 августа, 01:34
Здоровый образ жизни
©Pexels Почему нельзя часто втягивать живот: шесть причин
3 августа, 00:25
Здоровый образ жизни
©Pexels Курица или рыба? Какое мясо полезнее употреблять в пищу
2 августа, 20:19
Здоровый образ жизни
©Pexel Можно ли есть фрукты после тренировки? Польза и вред
1 августа, 17:26
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если качать ноги каждый день
1 августа, 11:46
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если подтягиваться каждый день по 10 раз
31 июля, 16:19
Здоровый образ жизни
©pexels.com Почему спорт помогает от стресса?
29 июля, 11:45
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если каждый день отжиматься на брусьях
28 июля, 15:32
Здоровый образ жизни
©pexels.com Почему по утрам болит голова: девять причин
28 июля, 11:59
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если заниматься спортом каждое утро
27 июля, 10:40
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если каждый день приседать по 20 раз
25 июля, 18:56
Здоровый образ жизни
©pixabay.com / Keifit Что будет, если делать по 100 отжиманий в день
25 июля, 13:01
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если каждый день делать планку
25 июля, 10:12
Здоровый образ жизни
©pixabay.com / deepkhicher Что будет, если качать пресс каждый день
25 июля, 08:03
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если каждый день ложиться спать и вставать в одно и то же время
24 июля, 19:28
Здоровый образ жизни
©pixabay.com / Divily Что будет, если каждый день есть одно и то же
24 июля, 15:15
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Как правильно подобрать обувь для повседневной ходьбы?
21 июля, 18:30
Здоровый образ жизни
©pixabay.com 10 неожиданных причин, почему вам постоянно хочется спать
21 июля, 17:39
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Достаточно ли заниматься спортом по 30 минут в день?
21 июля, 13:23
Здоровый образ жизни
©pexels.com Что будет, если крутить обруч каждый день
20 июля, 13:37
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если каждую неделю ходить в баню
19 июля, 18:33
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если мыть голову каждый день
19 июля, 07:07
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если делать зарядку по утрам каждый день?
18 июля, 17:28
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если каждый день ходить пешком по лестнице
18 июля, 16:11
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Как часто надо менять зубную щетку, бритву и полотенца?
18 июля, 13:16
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Можно ли качать бицепс каждый день?
14 июля, 10:45
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет с телом, если каждый день приседать по 100 раз
13 июля, 18:20
Здоровый образ жизни
©pixabay.com Что будет, если каждый день прыгать на скакалке

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus