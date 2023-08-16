Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Здоровый образ жизни
Комментарии

Что будет, если бросить курить

Что будет, если бросить курить
©1news.az

Курение - серьезная медико-социальная проблема во всем мире. Употребление табака ежегодно уносит жизни более 8 миллионов человек. Для некоторых людей отказ от курения является непосильной задачей. Но все же многие понимают, что ради своего здоровья необходимо отказываться от пагубной привычки, хотя бы ради близких людей.

Преимущества отказа от курения:

- Уже через 20 минут снижается частота сердечных сокращений.

- В течение 12 часов уровень монооксида углерода в крови снижается до нормы.

- В течение 2-12 недель улучшается кровообращение и нормализуется функция легких.

- В течение 1-9 месяцев уменьшаются кашель и одышка.

- В течение 5-15 лет снижается риск инсульта до уровня риска у некурящего человека.

- В течение 10 лет вдвое снижается риск смерти от рака легких по сравнению с риском у курящих людей.

- В течение 15 лет снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний до уровня риска у некурящего человека.

Есть и другие причины, почему нужно бросать курить:

- Табак вызывает неприятный запах изо рта.

- Табак вызывает пожелтение зубов и образование зубного налета.

- Из-за табака появляются морщины вокруг губ и глаз.

- Табак вызывает многие заболевания глаз, а при отсутствии должного лечения они могут привести к потере зрения.

- Табак вызывает более 20 видов рака, в частности - рак полости рта, губ, горла (глотки и гортани) и пищевода...

Курение может навредить здоровью окружающих и членов семьи:

- Ежегодно более 1 миллиона человек умирают из-за пассивного курения.

- У некурящих людей, подвергающихся воздействию табака при пассивном курении, более высокий риск развития рака легких.

- Воздействие дыма при пассивном курении может увеличить риск прогрессирования туберкулеза с переходом в активную форму заболевания.

- Люди с диабетом второго типа более подвержены воздействию табачного дыма при пассивном курении.

- У маленьких детей может развиться воспаление среднего уха, что обычно приводит к потере слуха и глухоте.

Все виды табачных изделий смертельно опасны. Употребление любого его вида ухудшает здоровье человека и вызывает тяжелые заболевания. Табак убивает половину своих потребителей.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Здоровье

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus