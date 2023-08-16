Что будет, если бросить курить

Курение - серьезная медико-социальная проблема во всем мире. Употребление табака ежегодно уносит жизни более 8 миллионов человек. Для некоторых людей отказ от курения является непосильной задачей. Но все же многие понимают, что ради своего здоровья необходимо отказываться от пагубной привычки, хотя бы ради близких людей.

Преимущества отказа от курения:

- Уже через 20 минут снижается частота сердечных сокращений.

- В течение 12 часов уровень монооксида углерода в крови снижается до нормы.

- В течение 2-12 недель улучшается кровообращение и нормализуется функция легких.

- В течение 1-9 месяцев уменьшаются кашель и одышка.

- В течение 5-15 лет снижается риск инсульта до уровня риска у некурящего человека.

- В течение 10 лет вдвое снижается риск смерти от рака легких по сравнению с риском у курящих людей.

- В течение 15 лет снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний до уровня риска у некурящего человека.

Есть и другие причины, почему нужно бросать курить:

- Табак вызывает неприятный запах изо рта.

- Табак вызывает пожелтение зубов и образование зубного налета.

- Из-за табака появляются морщины вокруг губ и глаз.

- Табак вызывает многие заболевания глаз, а при отсутствии должного лечения они могут привести к потере зрения.

- Табак вызывает более 20 видов рака, в частности - рак полости рта, губ, горла (глотки и гортани) и пищевода...

Курение может навредить здоровью окружающих и членов семьи:

- Ежегодно более 1 миллиона человек умирают из-за пассивного курения.

- У некурящих людей, подвергающихся воздействию табака при пассивном курении, более высокий риск развития рака легких.

- Воздействие дыма при пассивном курении может увеличить риск прогрессирования туберкулеза с переходом в активную форму заболевания.

- Люди с диабетом второго типа более подвержены воздействию табачного дыма при пассивном курении.

- У маленьких детей может развиться воспаление среднего уха, что обычно приводит к потере слуха и глухоте.

Все виды табачных изделий смертельно опасны. Употребление любого его вида ухудшает здоровье человека и вызывает тяжелые заболевания. Табак убивает половину своих потребителей.