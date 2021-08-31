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Алкоголь и спорт: польза и вред

Алкоголь и спорт: польза и вред
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Алкогольные высококачественные напитки в небольшом количестве вреда организму не приносят. Но так ли это, если речь идет о тренировках, то есть можно ли пить спиртное при занятиях спортом, в каких количествах и в какое время? Чтобы точно ответить на этот вопрос, необходимо понимать, как употребление алкоголя влияет на организм и какие процессы происходят с внутренними системами на фоне дополнительных нагрузок.

Польза и вред алкоголя

Употребление умеренных доз алкоголя дает всего несколько положительных эффектов. Под влиянием спиртного снимается нервное напряжение, увеличивается физическая активность, улучшается пищеварение. Горячительные напитки могут несколько притупить боль и повысить содержание гемоглобина в крови (это касается вина красного сорта), усилив тем самым приток кислорода к внутренним органам. Но нужно понимать, что такое воздействие на организм происходит, только если пить не более 150 миллилитров вина или 30-50 миллилитров водки в день. И это не значит, что дозу можно накопить и выпить за один раз.

Вред этилового спирта, содержащегося во всех опьяняющих напитках, выражен гораздо больше по сравнению с его пользой. Тем, кто занимается тренировками, необходимо учитывать несколько научно доказанных фактов негативного влияния чистого спирта и продуктов на его основе:

  • Меняется психологическое состояние. При опьянении снижается критическая оценка уровня риска, в результате нагрузка при выполнении упражнений может быть выбрана неправильно. Одновременно нервная система расслабляется, что приводит к нарушению координации движений и к замедлению рефлексов и реакций. В совокупности это может привести к травмам.
  • Горячительные напитки усиливают диурез. Чрезмерные нагрузки при выполнении упражнений провоцируют потоотделение, а в совокупности с эффектом от спиртного это может привести к быстрому и сильному обезвоживанию. Происходит сгущение крови, транспортировка микронутриентов и молекул кислорода к мышечным волокнам ухудшается, что снижает эффективность спортивных нагрузок. При длительной нехватке кислорода в большом количестве секретируется лактат (молочная кислота), под воздействием которого синтез мышечного белка замедляется. То есть вместо увеличения мышечной массы можно получить обратный эффект. Большое количество лактата после тренировок является и основной причиной длительных послетренировочных болей и судорог в мышцах.
  • Снижается или блокируется выработка тестостерона. Чем больше организм мужчины вырабатывает половых гормонов, тем выше результаты спортивных нагрузок. На фоне приема алкоголя замедляется секреция основного мужского гормона тестостерона, что отрицательно сказывается и на тренировочном процессе.
  • Ухудшается физиологическая терморегуляция. Спиртные напитки приводят к расширению сосудов и повышению теплоотдачи, то есть температура тела падает. Поэтому при физических нагрузках в состоянии опьянения есть риск переохлаждения, что может вызвать воспалительные заболевания. Вероятность таких последствий намного выше, если тренировки проводятся на улице в прохладную погоду или в тех температурных условиях, которые на организм воздействуют как стресс.
  • Обмен веществ нарушается. Потребление алкоголя приводит к тому, что печень начинает активно расщеплять токсины. Этот процесс ухудшает усвоение поступающих вместе с пищей белков, микроэлементов, витаминов, что не лучшим образом сказывается на состоянии организма.
  • Быстрее тратятся энергетические запасы. Энергию организм получает, расходуя накопленные жировые отложения или гликоген. Во время спортивных нагрузок преимущественно расходуется последний, так как жиры в энергию преобразуются медленнее. Гликоген нуждается в постоянном восполнении, этот процесс происходит медленно, а под влиянием водки, вина, пива еще больше замедляется. Те, кто регулярно качаются, соблюдают особую высокоуглеводную диету, но если спортсмены начинают пить спиртное, то, как правило, рекомендованного питания они не придерживаются. А значит, результативность их занятий будет всегда гораздо ниже, чем у тех, кто ведет трезвый образ жизни.
  • Нагрузка на сосудистую систему и сердце многократно возрастает. Выражается это повышением АД, нарушением ритма, усиленным сердцебиением. То есть опьянение не даст провести полноценный комплекс упражнений, а в худшем случае может стать причиной сердечной недостаточности.

Алкоголь нельзя пить не только до занятий спортом, но и после. Прирост мышечной массы, повышение выносливости и физическое состояние определяются не только правильно выбранным комплексом упражнений и регулярными занятиями, но и грамотным восстановлением. Заключается оно в полноценном отдыхе, но спиртные напитки нарушают фазы сна, что замедляет выработку протеина и соответственно мешает наращиванию мышечных волокон. Увлекающийся алкогольными напитками спортсмен может никогда не стать таким рельефным, как ему этого хочется.

Важно! Все вышеописанное относится к тем случаям, когда алкоголь употребляется постоянно и в немаленьких количествах. Периодическое расслабление в приятной компании 1-2 стаканами вина или пива особого вреда не принесет.

Совместимость спорта и алкоголя

Напитки, содержащие этиловый спирт, спортсменам нельзя пить в нескольких случаях:

  • При профессиональных спортивных нагрузках, особенно если речь идет об этапе подготовки к соревнованиям.
  • Перед занятиями в зале.
  • Если спортом занимается человек, имеющий хронические заболевания дыхательной и сосудистой систем, сердца, почек.
  • Сразу после тренировки.

Не возбраняется побаловать себя 1-2 бокалами пива или вина после физических нагрузок, но с одним условием - пить лучше всего не ранее, чем через 4-6 часов после окончания занятий. За это время восполнятся запасы гликогена, нейтрализуется избыток молочной кислоты, восстановится работа сердечно-сосудистой системы. И конечно, нужно не забывать о том, что уровень потребляемых горячительных напитков должен быть минимальным, а закуска полноценной, но при этом не сильно обильной и жирной.

Спортивная нагрузка в период похмелья

Иногда случается так, что воздержаться от обильного возлияния оказывается не по силу и людям с железной дисциплиной. Встречи с друзьями, семейные праздники, дни рождения могут продолжаться 2-3 дня и более. Естественно, что длительное употребление алкоголя приводит к развитию похмельного синдрома. Многие ошибочно полагают, что усиленные физнагрузки после запоя помогут быстрее вывести остатки токсинов и восстановить утраченную спортивную форму. Врачи категорически запрещают в течение минимум 2 дней после запоя возобновлять физические нагрузки. Если этому совету не следовать, то не исключается развитие массы осложнений со стороны здоровья, в том числе инфаркта и инсульта.

Заниматься спортом можно после того, как симптомы похмельного синдрома больше не будут беспокоить. То есть пройдет головная боль, нормализуется сердцебиение, не будет беспокоить выраженная слабость, тремор, головокружение.

Ускорить возобновление тренировок после праздников поможет обильное питье, употребление витаминизированной пищи, качественный сон. Ускорить вывод токсинов помогут энтеросорбенты, а восстановить работу печени гепатопротекторы и комплексы витаминов. Но если симптомы похмелья в течение 2-3 дней не снижаются, то нужно обратиться к врачу – физические нагрузки в таком состоянии опасны для организма.

Из всего вышеописанного можно сделать вывод о том, что тренировки и алкоголь – вещи несовместимые. Но если вы хотите расслабиться, то делать это нужно с умом, то есть не увлекаться горячительными напитками и не возобновлять занятия до тех пор, пока большая часть токсинов не выйдет.

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Метки:
Алкоголь фитнес бодибилдинг

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