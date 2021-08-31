Алкоголь и спорт: польза и вред

Алкогольные высококачественные напитки в небольшом количестве вреда организму не приносят. Но так ли это, если речь идет о тренировках, то есть можно ли пить спиртное при занятиях спортом, в каких количествах и в какое время? Чтобы точно ответить на этот вопрос, необходимо понимать, как употребление алкоголя влияет на организм и какие процессы происходят с внутренними системами на фоне дополнительных нагрузок.
Употребление умеренных доз алкоголя дает всего несколько положительных эффектов. Под влиянием спиртного снимается нервное напряжение, увеличивается физическая активность, улучшается пищеварение. Горячительные напитки могут несколько притупить боль и повысить содержание гемоглобина в крови (это касается вина красного сорта), усилив тем самым приток кислорода к внутренним органам. Но нужно понимать, что такое воздействие на организм происходит, только если пить не более 150 миллилитров вина или 30-50 миллилитров водки в день. И это не значит, что дозу можно накопить и выпить за один раз.
Вред этилового спирта, содержащегося во всех опьяняющих напитках, выражен гораздо больше по сравнению с его пользой. Тем, кто занимается тренировками, необходимо учитывать несколько научно доказанных фактов негативного влияния чистого спирта и продуктов на его основе:
Алкоголь нельзя пить не только до занятий спортом, но и после. Прирост мышечной массы, повышение выносливости и физическое состояние определяются не только правильно выбранным комплексом упражнений и регулярными занятиями, но и грамотным восстановлением. Заключается оно в полноценном отдыхе, но спиртные напитки нарушают фазы сна, что замедляет выработку протеина и соответственно мешает наращиванию мышечных волокон. Увлекающийся алкогольными напитками спортсмен может никогда не стать таким рельефным, как ему этого хочется.
Важно! Все вышеописанное относится к тем случаям, когда алкоголь употребляется постоянно и в немаленьких количествах. Периодическое расслабление в приятной компании 1-2 стаканами вина или пива особого вреда не принесет.
Напитки, содержащие этиловый спирт, спортсменам нельзя пить в нескольких случаях:
Не возбраняется побаловать себя 1-2 бокалами пива или вина после физических нагрузок, но с одним условием - пить лучше всего не ранее, чем через 4-6 часов после окончания занятий. За это время восполнятся запасы гликогена, нейтрализуется избыток молочной кислоты, восстановится работа сердечно-сосудистой системы. И конечно, нужно не забывать о том, что уровень потребляемых горячительных напитков должен быть минимальным, а закуска полноценной, но при этом не сильно обильной и жирной.
Иногда случается так, что воздержаться от обильного возлияния оказывается не по силу и людям с железной дисциплиной. Встречи с друзьями, семейные праздники, дни рождения могут продолжаться 2-3 дня и более. Естественно, что длительное употребление алкоголя приводит к развитию похмельного синдрома. Многие ошибочно полагают, что усиленные физнагрузки после запоя помогут быстрее вывести остатки токсинов и восстановить утраченную спортивную форму. Врачи категорически запрещают в течение минимум 2 дней после запоя возобновлять физические нагрузки. Если этому совету не следовать, то не исключается развитие массы осложнений со стороны здоровья, в том числе инфаркта и инсульта.
Заниматься спортом можно после того, как симптомы похмельного синдрома больше не будут беспокоить. То есть пройдет головная боль, нормализуется сердцебиение, не будет беспокоить выраженная слабость, тремор, головокружение.
Ускорить возобновление тренировок после праздников поможет обильное питье, употребление витаминизированной пищи, качественный сон. Ускорить вывод токсинов помогут энтеросорбенты, а восстановить работу печени гепатопротекторы и комплексы витаминов. Но если симптомы похмелья в течение 2-3 дней не снижаются, то нужно обратиться к врачу – физические нагрузки в таком состоянии опасны для организма.
Из всего вышеописанного можно сделать вывод о том, что тренировки и алкоголь – вещи несовместимые. Но если вы хотите расслабиться, то делать это нужно с умом, то есть не увлекаться горячительными напитками и не возобновлять занятия до тех пор, пока большая часть токсинов не выйдет.
Первый раз в тренажерном зале: как одеться и как тренироваться
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!