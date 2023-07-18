Российский конькобежец объявил о намерении выступать за Казахстан

Российский конькобежец Никита Клевченя уведомил Союз конькобежцев своей страны о намерении перейти в сборную Казахстана, сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что ранее стало известно о таких же запросах от призера чемпионатов мира Елизаветы Голубевой и чемпионки России Кристины Силаевой.

"У нас есть третий спортсмен с запросом на переход в сборную Казахстана — получили его от Никиты Клевчени", - прокомментировал глава Союза конькобежцев РФ Николай Гуляев.

Никита Клевченя является сыном российского тренера Сергея Клевчени, который ранее перешел на работу в сборную Казахстана и будет тренировать в частности Голубеву с Силаевой.

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