Казахстанская конькобежка завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира среди юниоров

Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира, сообщает Olympic.kz.

Она стала третьей на дистанции 1500 метров. Первой на финише была Эвелин Вийн из Нидерландов. Второе место заняла ее соотечественница Джейд Гроневуд.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров проходит в регионе Инцель в Германии. Ранее Дауранова стала второй на дистанции 1000 метров.