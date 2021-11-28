 RJvu1uCMwawHSLi5YWGkbvhw9Pjr98geLx9cxBvn
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанская конькобежка завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира среди юниоров

Казахстанская конькобежка завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира среди юниоров
©olympic.kz
Новости спорта Зимние виды спорта Конькобежный спорт

Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира, сообщает Olympic.kz.

Она стала третьей на дистанции 1500 метров. Первой на финише была Эвелин Вийн из Нидерландов. Второе место заняла ее соотечественница Джейд Гроневуд.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров проходит в регионе Инцель в Германии. Ранее Дауранова стала второй на дистанции 1000 метров. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
конькобежный спорт Зимние виды спорта

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:57
Зимние виды спорта
Казахстанская конькобежка завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира среди юниоров Казахстанская конькобежка завоевала вторую медаль на этапе Кубка мира среди юниоров
Вчера , 22:05
Зимние виды спорта
Казахстанская конькобежка завоевала серебро на этапе Кубка мира среди юниоров Казахстанская конькобежка завоевала серебро на этапе Кубка мира среди юниоров
14 ноября, 22:50
Зимние виды спорта
Казахстанская конькобежка завоевала медаль на этапе Кубка мира Казахстанская конькобежка завоевала медаль на этапе Кубка мира
14 февраля 2021, 20:47
Зимние виды спорта
Две казахстанки вошли в топ-10 на 1500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту Две казахстанки вошли в топ-10 на 1500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту
13 февраля 2021, 21:45
Зимние виды спорта
Известная конькобежка ударила по руке коллегу и получила штраф в Павлодаре Известная конькобежка ударила по руке коллегу и получила штраф в Павлодаре
6 января 2021, 23:27
Происшествия
Осужденную по делу об убийстве Дениса Тена выпустили на свободу. Матери отказали в ходатайстве Осужденную по делу об убийстве Дениса Тена выпустили на свободу. Матери отказали в ходатайстве
29 сентября 2020, 11:09
Зимние виды спорта
Элизабет Турсынбаева отказалась от участия в Гран-при Элизабет Турсынбаева отказалась от участия в Гран-при
18 сентября 2020, 08:48
Зимние виды спорта
Российскую фигуристку могут дисквалифицировать на 10 лет за подделку справки Российскую фигуристку могут дисквалифицировать на 10 лет за подделку справки
21 июля 2020, 19:10
Зимние виды спорта
Олимпийская чемпионка победила в конкурсе красоты Олимпийская чемпионка победила в конкурсе красоты
18 июля 2020, 19:49
Происшествия
Чемпионка мира по фигурному катанию погибла в 20 лет после падения из окна Чемпионка мира по фигурному катанию погибла в 20 лет после падения из окна
11 июля 2020, 22:01
Зимние виды спорта
Наставница казахстанки Турсынбаевой признана ISU лучшим тренером мира Наставница казахстанки Турсынбаевой признана ISU лучшим тренером мира
30 июня 2020, 08:30
Зимние виды спорта
Чемпионка мира попала в реанимацию в критическом состоянии Чемпионка мира попала в реанимацию в критическом состоянии
13 июня 2020, 11:36
Зимние виды спорта
Памяти Дениса Тена. Друзья и близкие поделились редкими фото и воспоминаниями Памяти Дениса Тена. Друзья и близкие поделились редкими фото и воспоминаниями
5 июня 2020, 22:11
Бокс
Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века
12 мая 2020, 19:26
Около спорта
Олимпийская чемпионка и пресс-секретарь Путина попали в больницу с коронавирусом Олимпийская чемпионка и пресс-секретарь Путина попали в больницу с коронавирусом
18 апреля 2020, 20:20
Зимние виды спорта
Обнаженная чемпионка мира из России выложила соблазнительное фото с подушкой Обнаженная чемпионка мира из России выложила соблазнительное фото с подушкой
13 апреля 2020, 15:05
Зимние виды спорта
"Ты унизила всех супермоделей нашего века". Российская спортсменка взорвала сеть своим фото "Ты унизила всех супермоделей нашего века". Российская спортсменка взорвала сеть своим фото
12 апреля 2020, 13:31
Зимние виды спорта
Чемпионка мира из России сфотографировалась обнаженной с книгой Чемпионка мира из России сфотографировалась обнаженной с книгой
17 февраля 2020, 00:11
Зимние виды спорта
Знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде-2018 завоевал медаль на этапе Кубка мира Знаменосец сборной Казахстана на Олимпиаде-2018 завоевал медаль на этапе Кубка мира
9 февраля 2020, 15:11
Зимние виды спорта
Казахстанская фигуристка заняла последнее место на чемпионате четырех континентов Казахстанская фигуристка заняла последнее место на чемпионате четырех континентов
1 февраля 2020, 16:04
Зимние виды спорта
Казахстанцы завоевали пять медалей в стартовый день первого в истории "Турнира четырех континентов" по конькобежному спорту Казахстанцы завоевали пять медалей в стартовый день первого в истории "Турнира четырех континентов" по конькобежному спорту
3 января 2020, 18:39
Зимние виды спорта
Французская фигуристка попалась на кокаине Французская фигуристка попалась на кокаине
24 декабря 2019, 00:52
Зимние виды спорта
Российский телеканал представил фильм про Дениса Тена Российский телеканал представил фильм про Дениса Тена
30 ноября 2019, 21:11
Около спорта
Сенсация ЧМ по боксу, Турсынбаева и другие. Стали известны победители национальной спортивной премии Сенсация ЧМ по боксу, Турсынбаева и другие. Стали известны победители национальной спортивной премии
25 ноября 2019, 23:39
Хоккей
В Федерации конькобежцев Казахстана прокомментировали возможность матча КХЛ на "Медеу" В Федерации конькобежцев Казахстана прокомментировали возможность матча КХЛ на "Медеу"
20 ноября 2019, 21:12
Зимние виды спорта
Тренер сборной Казахстана по конькобежному спорту оценил выступление на этапе Кубка мира Тренер сборной Казахстана по конькобежному спорту оценил выступление на этапе Кубка мира
5 ноября 2019, 12:42
Зимние виды спорта
"Идти к цели и в сторону не уходить". Конькобежец Александр Жигин дал совет юным блогерам "Идти к цели и в сторону не уходить". Конькобежец Александр Жигин дал совет юным блогерам
29 октября 2019, 17:24
Зимние виды спорта
Отец Элизабет Турсынбаевой рассказал о травме и озвучил сроки возвращения Отец Элизабет Турсынбаевой рассказал о травме и озвучил сроки возвращения
27 октября 2019, 17:25
Зимние виды спорта
Казахстанская фигуристка Турсынбаева пропустит и второй этап Гран-при из-за травмы Казахстанская фигуристка Турсынбаева пропустит и второй этап Гран-при из-за травмы
4 октября 2019, 20:11
Зимние виды спорта
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева стала второй на турнире в Китае Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева стала второй на турнире в Китае
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus