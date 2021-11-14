Казахстанская конькобежка завоевала медаль на этапе Кубка мира

Представительница сборной Казахстана по конькобежному спорту Надежда Морозова завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Томашув-Мазовецки (Польша), сообщает Olympic.kz.

22-летня Морозова стала призеркой в группе А на дистанции 1500 метров с результатом 01:56.925. Первое место заняла японка Михо Такаги (01:56.000), а второй стала Бриттани Боуи из США (01:56.606).

Добавим, что другая казахстанка Екатерина Айдова показала второй результат в группе B на дистанции 1500 метров. Ее финишное время составило 1:59.590. Первой же стала Изабэль Вайдман из Канады. Третьей финишировала Никола Здрахалова из Чехии.