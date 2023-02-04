Казахстан завоевал золотую медаль на Этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Казахстанка Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров по конькобежному спорту, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта. Соревнования проходят в немецком городе Инцель.

Дауранова преодолела дистанцию в 1000 метров за 1 минуту 17,98 секунды. Этот результат позволил ей занять первое место. Серебряная медаль у спортсменки из Нидерландов Пьен Херсман, замкнула тройку призеров итальянка Серена Пергер.

Более того, Алина Дауранова стала победительницей общего зачета на дистанции 1000 метров. На этой же дистанции среди юношей в общем зачете лучший результат показал казахстанец Никита Важенин.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 218 спортсменов из 28 стран.

Юниорский Кубок мира по конькобежному спорту завершится 5 февраля.

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