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Казахстан завоевал медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту

Казахстан завоевал медаль на чемпионате мира по конькобежному спорту
©instagram.com/qaz.iceteam

Казахстанка Алина Дауранова стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев Казахстана.

Дистанцию 500 метров Дауранова прошла с результатом 39.10 секунды.

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Метки:
конькобежный спорт

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