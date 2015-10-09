Звезду команды Роналду хотят перехватить у "Барселоны"

Саудовский "Аль-Хиляль" может вмешаться в трансферные планы "Барселоны" и помешать каталонцам вернуть португальского нападающего Жоау Феликса, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта заинтересован в возвращении 26-летнего форварда. Однако на пути к возможной сделке может появиться ещё один претендент.

По информации журналиста Экрема Конура, "Аль-Хиляль" намерен сохранить португальца в чемпионате Саудовской Аравии. Клуб внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста и не исключает возможности побороться за него.

🚨#AlNassr Al Hilal's interest is complicating Barcelona's plans to bring João Félix back to the club. 📞 The Saudi side are keen to keep the 26-year-old Portuguese star in the country and continue to monitor his situation closely. 🔄 Félix joined Al Nassr in July 2025 and remains under contract until June 2027. 🇵🇹 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 3, 2026

Сейчас Феликс выступает за "Аль-Наср", где его партнёром по команде является Криштиану Роналду.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец провёл десять матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!