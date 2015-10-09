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Звезду команды Роналду хотят перехватить у "Барселоны"

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Звезду команды Роналду хотят перехватить у "Барселоны" ©x.com/AlNassrFC

Саудовский "Аль-Хиляль" может вмешаться в трансферные планы "Барселоны" и помешать каталонцам вернуть португальского нападающего Жоау Феликса, сообщают Vesti.kz.

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Саудовский "Аль-Хиляль" может вмешаться в трансферные планы "Барселоны" и помешать каталонцам вернуть португальского нападающего Жоау Феликса, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта заинтересован в возвращении 26-летнего форварда. Однако на пути к возможной сделке может появиться ещё один претендент.

По информации журналиста Экрема Конура, "Аль-Хиляль" намерен сохранить португальца в чемпионате Саудовской Аравии. Клуб внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста и не исключает возможности побороться за него.

Сейчас Феликс выступает за "Аль-Наср", где его партнёром по команде является Криштиану Роналду.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец провёл десять матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

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