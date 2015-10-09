Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор больше не рассчитывает на гарантированное место в стартовом составе команды, сообщают Vesti.kz.
Бразилец начал привыкать к мысли, что может уступить место в основе новичку Яну Диоманде. Об этом сообщает Onda Cero.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Vinícius Júnior is starting to accept that his place in Real Madrid’s starting XI is NO LONGER GUARANTEED. He’s coming to terms with being subbed off or even starting on the bench in favour of Yan Diomande. — Onda Cero https://t.co/h3O3uJdiE4— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 24, 2026
По информации источника, футболист уже смирился с тем, что тренерский штаб может не только заменять его по ходу матчей, но и оставлять на скамейке запасных в пользу ивуарийского новичка.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел девять встреч, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
Бразилец защищает цвета "Реала" с лета 2018 года. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2032 года.
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